Geleneksel Adana lezzetleri festivalle dünyaya tanıtılacak

"Gelenekselin gücü adına" temasıyla Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanarak gerçekleştirilecek festivalin tanıtımı için bir restoranda toplantı düzenlendi.

Toplantıda Adana'nın geleneksel mutfağına ait mezelerinden tatlılarına, kebabından sakatat ürünlerine kadar 20'ye yakın yemek sergilendi.

"Yemek kültürümüzü dünya insanlarıyla paylaşmak istiyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, festival konusunda geçen yıldan tecrübeli olduklarını, bu yıl festivale çok ciddi hazırlandıklarını söyledi:

"Burada özellikle farklı olarak 'Gelenekselin gücü adına' diye bir tema belirledik. Amacımız yerel şeflerle yerel yemekleri ve geleneksel lezzetlerimizi ön plana çıkarmak. Geçen yıl yapmış olduğumuz festivalde 200'ün üzerinde yemeği vatandaşlarımıza sunmuştuk. Bu yıl sayının biraz daha artacağını tahmin ediyorum. Bu yemek kültürümüzü vatandaşlarımızla ve dünya insanlarıyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü gastronominin turizm alanında çok ciddi bir öneminin olduğunu özellikle bildiğimiz için vatandaşlarımıza bu yönde yaklaşmayı düşünüyoruz."

Yabancı şeflere Adana mutfağı tanıtılacak

Mahmut Demirtaş, festivale dünyaca ünlü şefleri de davet ettiklerini belirtti.

Katılımcı şeflere yemeklerini tattırmayı, onlara yaptırmayı düşündüklerini anlatan Demirtaş, "Onlar da kendi kültürleriyle bize bu konuda yardımcı olacaklar. Anadolu'daki bu zenginliği onlarla tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Hakikaten çok lezzetli yemeklerimiz var. Bu yemekleri herkesin tatmasını istiyoruz" dedi.

Festival kenti Adana

Festivali büyütüp genişleteceklerini söyleyen Demirtaş, "Adana'nın, Çukurova'nın layık olduğu yere festivallerle geleceğini düşünüyorum. Biz Adana'yı bir festival kenti haline getirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Adana'nın tarım, sanayi, turizm açısından zengin bir il olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden tabii ki etkilenmiş. Zengin bir yemek kültürü olduğunu görüyorsunuz. İnşallah kısmet olursa bunun Adana'nın tanıtılmasında katkısı olacağını düşünüyoruz. Özellikle algıda çok ciddi anlamda değişiklik yapacağını tahmin ediyorum."

Festival

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilecek festival, 2 Michelin yıldızlı ünlü şef Alexandre Dionisio’nuner'in geleneksel Adana kebabını yorumlanacağı özel bir "gastro şov" ile açılacak.

Gastro şovlar ile peynir ve zeytinyağı tadımı etkinliklerinin de yapılacağı festivalde çeşitli paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA