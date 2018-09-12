Tarihi zaviyenin minaresi de yeni yerine taşındı

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan bir projeyle baraj gölü alanından çıkarılan tarihi eserlerin taşınma çalışmaları sürüyor.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında, 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin taşınmasından sonra, bugün de İmam Abdullah Zaviyesi'nin minare bölümü taşındı.

400 ton ağırlığındaki minare saat 07.00'de modüler sistem (SPMT) aracına yüklendi, yaklaşık 2 bin 400 metre uzaklıktaki yeni yerine nakledildi.

Ayrıca 611 yıllık Sultan Süleyman Camii minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Eski Hasankeyf'teki tarihi eserler yeni Hasankeyf'te

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, önceki gün İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe kısmının taşındığını hatırlatarak, bugünkü çalışmayla da zaviyenin minaresinin nakledildiğini söyledi.

Bugüne kadar 4 eserin taşındığını vurgulayan Baygüven, "İmam Abdullah Zaviyesi de bu hafta itibarıyla tamamlandı. Geriye sadece eyvan bölümü kaldı. O da orta kapı ile beraber bu ayın sonunda yeni yerine taşınmış olacak" dedi.

Baygüven, eski Hasankeyf'te kalan eserlerin güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Koç Süleyman ve Kızlar camileri ile Er Rızık minaresi, Orta Kapı ve Bal Döken Türbesi'nin de nakledilmesiyle artık taşınma işlemleri de sona erecek. Devletimiz taşımayla tarihe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Gelen misafirler eski Hasankeyf'teki tarihi eserleri de yeni Hasankeyf'te görmüş olacak."

Kaynak: AA