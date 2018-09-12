Kur'an-ı Kerim ve ney eşliğinde Balıklıgöl ziyareti

Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, her dönem yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğruyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve üstyapı çalışmalarından sonra, yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan kutsal mekanda iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Valilik, yaklaşık 500 metrekare alanı kapsayan tarihi yerleşkenin 37 noktasına ses sistemi kurdu. Sistem aracılığıyla Balıklıgöl ziyaretçilerine her gün namaz vakitlerinden önce Yasin suresi, diğer zamanlarda ise ney dinletiliyor. Cuma günü ise Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için Fetih suresi okunuyor.

Kutsal mekanlar, ses sisteminden yapılan yayınlar eşliğinde huzur ve huşu içerisinde ziyaret ediliyor.

Balıklıgöl'ün manevi iklimi yaşatılıyor

Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı Müdürü ve Balıklıgöl Alan Koordinatörü Siracettin İlhan, bu yerleşkenin adeta Şanlıurfa'nın kalbi olduğunu söyledi.

Şehrin göz bebeği olan mekandaki manevi iklimin farklı olduğunu anlatan İlhan, şöyle konuştu:

"Balıklıgöl'ün manevi iklimini ziyaretçilerimize daha iyi yaşatmak istiyoruz. Ziyaretçilerimizin, manevi bir atmosferde buradaki kutsal mekanları ziyaret edebilmesi için yeni bir ses sistemi kurduk. Sabah 8'den akşam 18'e kadar ney dinletisi sunuyoruz. Ney sesiyle manevi ve huzurlu bir ortamı bir arada yaşatıyoruz. Vakit namazlarına yarım saat kala da ziyaretçilerimize namazı hatırlatmak maksadıyla Yasin-i Şerif dinletiyoruz."

Ziyaretçiler memnun

Şehri Gaziantep'ten gezmeye gelen İsmet Kaya, Balıklıgöl'e ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Mekanın ayrı bir manevi havasının bulunduğunu anlatan Kaya, "Burada Kur'an-ı Kerim okunması çok iyi, manevi duygularımızı tazeleniyor. Allah yapanlardan razı olsun. Çok iyi bir hizmet olmuş" dedi.

Kaynak: AA