"Frigya Vadileri" Türkiye'nin yeni turizm merkezi olacak

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan yaklaşık 3 bin yıllık bir tarihe sahip, Friglere ev sahipliği yapmış Frigya Vadileri'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak uluslararası alanda tanıtımı gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yeni turizm merkezi olması hedefleniyor

Ankara Gordion'dan başlayarak Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar illerine kadar uzanan 506 kilometrelik bir alanda bulunan Frigya Vadileri'nde bir süredir yürütülen çevre düzenleme çalışmaları sonrasında, keşfedilmeyi bekleyen bölgenin ilgili tüm paydaşların desteğiyle yürütülecek tanıtım çalışmaları ile Türkiye'nin yeni turizm markası olması hedefleniyor.

5 ülkeden basın mensupları ve sosyal medya fenomenleri Frigya'da

Tarihi bölgenin bilinirliğini, buraya gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmak amacıyla yürütülecek tanıtım çalışmalarının ilki Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) iş birliğinde başlatıldı.

Bu kapsamda İsviçre, İtalya, Polonya, Almanya ve Çin'den 24 Temmuz'da gelen yabancı basın mensupları ile sosyal medya fenomenleri dört gün süresince Frigya Vadileri'nde ağırlanacak.

Frigya Vadileri yabancı konuklara tanıtılacak

Frigya Krallığı'nın başkenti Gordion, Frig kültürünün en önemli özelliklerinden yapay mezarları olan "Tümülüsler", ünlü Kral Midas'ın mezarı, "Yazılıkaya Midas Anıtı", Friglere ait Anadolu'da en eski ahşap işçiliği örnekleri ile birlikte Frigya Vadileri'nin eşsiz doğal güzellikleri yabancı konuklara tanıtılacak.

Konuklar böylelikle uluslararası düzeyde bilinen pek çok efsaneye sahip Frigya tarihine yerinde tanıklık etme imkanını yakalayacak.

"İkinci Kapadokya" olarak anılıyor

Frig'lerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kiliseleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel vadilerinden biri olarak ön plana çıkan Frigya Vadileri, "ikinci Kapadokya" olarak da adlandırılıyor.

Kütahya'daki Yenice Çiftliği, Afyonkarahisar Seydiler ve Ankara Polatlı'da bulunan Frig'lerin siyasi başkenti Gordion (Yassıhöyük) olmak üzere üç noktadan ulaşılabilen yol, Frig'lerin dini merkezi (Midas) Eskişehir Han'a bağlı Yazılıkaya köyünde birleşiyor.

Frig Vadileri'nde, antik yollar esas alınarak oluşturulan uluslararası standartlarda işaretlenmiş 506 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu (Frig Yolu) yer alıyor.

Kaynak: AA