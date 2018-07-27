Bilecik'te tarihi konaklar restore edilecek

Bilecik Osmaneli'nin eski yerleşim bölgelerinden, geçmişi Selçuklu dönemine dayanan, Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerin verildiği köy Günüören'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 4 konak zamana direniyor.

4 konak zamana direnebildi

İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki tarihi köyde bir süre önce korumaya alınan 18 evden sadece 4'ü ayakta kalmayı başardı.

Osmaneli Belediyesi, yaşanan göç ve sahiplerinin ilgisizliği nedeniyle adeta harabeye dönen 4 konağı, mirasçıların onaylaması durumunda restore ettirip kültürel mirasa dahil etmeyi planlıyor.

"Kültürel varlık olarak geçmişimizi yansıtıyor"

Başkan Münür Şahin, köy sakinlerinden duyarlılık beklediklerini ifade etti. Osmaneli'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

"Tarihi Selçuklular dönemine dayanan Günüören köyündeki yapılar, göç yaşandığından büyük oranda harabeye dönmüş durumda. Girişimlerimiz sonucu bunlardan dördünü tescilli hale getirdik. Kamulaştırma konusunda mirasçılar yardımcı olursa bu yapıları bir yıl içinde ayağa kaldırabiliriz. Tescilli hale gelmesi gereken çok daha fazla ev var ama çoğu kurtarılabilecek durumda değil. Kamulaştırmada çok büyük sorunlar ile karşılaşıyoruz. Mirasçılar çok. Belediye de kamulaştırmaya çalıştığı zaman bu sefer çok değersiz olan binalar mirasçıların gözünde değerli hale geliyor. Aslında bunların normalde sadece kültürel varlık olarak geçmişimizi yansıtması anlamında bir değeri var."

"Bu evler kerpiç, taş ve ahşaptan yapılmış"

Münür Şahin, Osmaneli'nin turizmde yükselen bir değer olduğunu belirtti.

"Bu köyden ilçeye 6 kilometrelik bir yol. Özel İdare ile o yolu yaptığımızda Günüören köyü de turizmde önemli bir mihenk taşı olacak. Evlerin çok önemli bir özelliği var. Kerpiç taş ve ahşaptan yapılmış olmalarına rağmen su almadıkça bu evlere kolay kolay bir şey olmuyor. O kadar deprem geçirmelerine rağmen çoğu ayakta. Günüören, restore edilmiş evleriyle, turistlerin gezdiği güzel bir köy olarak ön plana çıkacak."

Köyde 20'nin üzerinde tarihi konağın bulunduğunu ve çoğunun yıkıldığını söyleyen Şahin, "Ayakta kalan tarihi değer ifade eden 4 ev var. Bunu 6'ya çıkaracağız. Geçmişine bakarsak o zaman bütün evleri tarihi değer ifade ediyordu. Yıkıldıkça bu özelliğini yitiriyor" dedi.

"En büyük problem mirasçı sayısının fazlalığı"

Köyün muhtarı Osman Çakır Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililerin, belgeledikleri 18 yapıdan 4'ünü resmi olarak tescillediğini anlattı.

"14 ev ise sadece belgeli. Valilik, Bakanlıkla restorasyon görevini Osmaneli Belediyesi'ne verdi. Ancak mirasçı sayısı fazla olduğundan işlem yapılamıyor. Problem burada. Restore edilsin diyorlar ama hepsini bulamayınca olmuyor. Köyümüzün turizme açılması önemli. Mal sahiplerinin yardımcı olmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

