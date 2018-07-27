Şeyh Mutahhar Camii'nin kurşun izleri silinmeyecek

Diyarbakır Sur'da PKK'lı teröristlerin saldırısında zarar gören ve Dört Ayaklı Minaresi ile anılan 518 yıllık Şeyh Mutahhar Camii'nin restorasyonu tamamlanıyor.

Tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, farklı medeniyetler ve dönemlere ait cami, kilise, kale, han, ev, çarşı ve köprü olmak üzere 612 kültür varlığı bulunan Sur'da PKK'lı teröristler, 3 yıl önce yaşanan saldırılarında tarihi dokuya da zarar verdi.

Teröristlerin büyük zarar verdiği eserlerden biri olan ve Türkiye'de bir benzeri olmayan Dört Ayaklı Minaresi ile bilinen 1500 yılında Akkoyunlu Kasım Han'ın yaptırdığı camide, 22 ay önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yüzde 90 restorasyonu tamamlanan caminin, Kurban Bayramı öncesinde ibadete açılması hedefleniyor.

"10 eserimizi tamamladık"

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, 2015'te başlayan terör olaylarında 15'i Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, 2'si mülhak ve 2'si cemaat vakfına ait 19 kültür eserinin zarar gördüğünü hatırlattı.

"Şu ana kadar 10 eserimizi tamamladık, kalan eserlerimizin tamamlanması içinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" diyen Evsen, 2018 yılı sonunda çoğu eserin restorasyon çalışmasının tamamlanacağını açıkladı.

Restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğün'nün yaptığını söyleyen Evsen, şunları anlattı:

"Şeyh Mutahhar Camii ve Türkiye'de başka bir örneği olmayan Dört Ayaklı Minare, terör olaylarından en çok etkilenen eserlerimizden bir tanesi. Caminin restorasyonuna 2016'da başladık. Yaklaşık 22 ay gibi kısa bir sürede Kurban Bayramı'ndan önce restorasyonunu bitirip camiyi halkımızın hizmetine açmayı düşünüyoruz."

"Her tarafında kurşun izleri var"

Cami ve minarenin en az Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii kadar terör saldırılarından zarar gördüğünü belirten Evsen, şöyle konuştu:

"Cami ve minare el yapımı patlayıcılar ve mermiler nedeniyle çok büyük zarar gördü. Her tarafında kurşun izleri var. Fatih Paşa Camii'nde olduğu gibi bazı yerlerinde ibretlik olsun, ihanet tarihini insanlarımız unutmasın diye o kurşun izlerini de olduğu gibi bırakmayı düşünüyoruz. Sonraki nesiller bu güzel nadide eserlerin nasıl saldırıya uğradığını görmeleri açısından kurşun izlerini olduğu gibi bırakmayı düşünüyoruz."

"İlk ezanı ben okumayı düşünüyorum"

Caminin güçlendirildiğinden ve çatısının yenilendiğinden bahseden Evsen, "Sıvalar yeniden yapıldı, mahfilleri ve minber değiştirildi. Proje kapsamında yapmış olduğumuz restorasyon yüzde 90 tamamlandı. Kurban Bayramı'ndan önce camiyi açmayı düşünüyoruz" dedi.

Caminin bulunduğu mahallenin terör saldırılarının en yoğun yaşandığı mahallelerden biri olduğunu bu nedenle uzun süre camide ezanın okunmadığını cemaatin ibadet yapamadığını anlatan Evsen, şunları söyledi:

"İnşallah bu camide ezanlar tekrar okunacak ve cemaatimiz burada tekrar namaz kılmaya başlayacak. Vakıflar Bölge Müdürü olarak camide ilk ezanı ben okumayı düşünüyorum, inşallah Allah kısmet eder."

Kaynak: AA