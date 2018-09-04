Frig dönemine ait 2 bin 800 yıllık miğfer

Dünya'nın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan 2 bin 800 yılık demir savaşçı miğferine paha biçilemiyor.

Türkiye'de bir benzeri daha bulunmamış olması miğferi paha biçilemez kılarken bu eşsiz eser, Boğazköy-Hattuşa ve diğer Hitit şehirlerinde, birçok gizemli arkeolojik eserin keşfedilmeyi beklediğinin en güzel kanıtı olarak belirtiliyor.

1999 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden eski Boğazköy Kazı Başkanı Jurgen Seeher tarafından Büyükkale mevkisinde bulunan demir miğferin, Frig dönemine ait olduğu öğrenildi.

Boğazköy Müzesi'nde sergilenen miğfer, müzenin de en nadide eserleri arasında.

Frig dönemine ait demir miğferin Boğazköy Müzesi'nde sergilenen en önemli eserlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, miğferin 1999 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden eski Boğazköy Kazı Başkanı Jurgen Seeher tarafından bulunduğunu açıkladı.

Savaşçı miğferinin Frig dönemine (demir çağ) tarihlendiğini aktaran Çakar, "İlk buluntu anında miğfer hasara uğramıştı. Birkaç yıl önce miğferi İstanbul'daki bölge laboratuvarına gönderdik. Oradaki restorasyonun ardından Boğazkale Müzesi'ne getirilen eseri burada sergiliyoruz" dedi.

Demir miğferin özelliğinin Anadolu topraklarında M.Ö. 7-8. yüzyıllardan, Frig döneminden günümüze geçmiş olan tek miğfer olma özelliğini taşıdığını belirten Çakar, şunları söyledi:

"Dünyadaki benzerlerine baktığımızda ise Kıbrıs'ta yürütülen bazı arkeolojik kazılarda benzeri çıkmış, yine bu demir miğferin tek benzeri de şu an İngiltere'deki British Museum'da sergileniyor."

Kaynak: İHA