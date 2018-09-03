35 yıldır geleneksel el sanatlarına yeni ustalar yetiştiriyor

Eşinin tayini nedeniyle gittikleri Tunceli'de 2 yıl eğitim alarak nakış, çiçek ve kurdele yapımını öğrenen Gülsen Çiçek, eşinin bir sonraki tayin yeri Kırıkkale'de aile ekonomisine katkı sağlamak için nakış atölyesi açtı.

Atölyesinde işleri büyütüp yanında 30 işçi çalıştıran Gülsen Çiçek, ailesine katkısının yanı sıra yanında çalışanlara da yıllarca fayda sağladı. Çiçek, 4'üncü çocuğunun fiziksel engelli olarak dünyaya gelmesi nedeniyle 17 yıl işlettiği atölyesini kapatıp kendini oğlunun bakımına adadı.

180 öğrenci yetiştirdi

Eşi emekli olunca Kırşehir'e yerleşen ve bu süreçte yine el sanatlarından kopmayıp evde çalışmaya devam eden Çiçek, 4 yıldır da Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'nde kurs eğitmeni olarak yeni sanatçıların yetişmesine katkı sağlıyor.

Boncukla şehre özgü Özbağ desenlerini işleyip takı tasarımı yapan Gülsen Çiçek, ipek koza çiçek yapımı, mefruşat, kurdele nakışı, boyama, panç işi, sıcak cam eritme, keçe yapımı, makine nakışı, kağıt rölyef alanlarında yaptığı çalışmalarda bugüne kadar 180 öğrenci yetiştirdi.

"Öğrencilerimin başarısıyla gurur duyuyorum"

Bilgilerini aktarmayı sevdiği kadar yeni sanatlar öğrenmeye de aşık olduğunu anlatan Çiçek, yıllarca uğraş vererek kendisini birçok el sanatında geliştirdiğini, bazı sanat dallarında Kırşehir'de ilkleri hayata geçirdiğini belirtti.

Yetiştirdiği öğrencilerin kendi yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağladığından bahseden Çiçek, şöyle konuştu:

"Yetiştirdiğim öğrencilerden 5'i Kırşehir Emek Pazarı'nda çalışıyor. 2 öğrencim benim gibi kurs açtı. Çok sayıda kursiyerim öğrendikleriyle evinde üretim yapıyor. Geçen yıl, sevgi evlerinde kalan çocuklara eğitim verdim. Kredi Yurtlar Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü iş birliğiyle Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimiz için kermes düzenledik. Üretmeyi seviyorum. Öğrencilerimin başarısıyla gurur duyuyorum."

Annesinin kağıt rölyef kursuna gitti

Annesinden kağıt rölyef yapımını öğrenen ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Ahmet Çiçek ise, kağıt rölyefte araba ve kişi portreleri çalışmayı sevdiğini söyledi.

Üniversiteden mezun olduğunda annesinin kağıt rölyef kursuna gittiğini anlatan Çiçek, "Benim de ilgimi çekti. Kursa birlikte gitmeye başladık. Bu sene KPSS'ye hazırlandım. Benim için oldukça stresli bir süreçti. Kağıt rölyef bu süreçte psikolojik olarak rahatlamama fayda sağladı. Geçen sene Ahilik Haftası'nda annemle güzel bir sergi çıkardık" dedi.

Kaynak: AA