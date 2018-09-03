Cunda'daki Rahmi M.Koç Müzesi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Ayvalık'ın Alibey (Cunda) Adası'nda, Taksiyarhis Kilisesi'nin restorasyonunun ardından farklı şekilde işlevlendirilmesiyle ortaya çıkarılan müzede, yılda 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı bünyesindeki müzeyi, her yıl 100 bini aşkın kişi ziyaret ediyor.

Koç, ilk müzelerinin İstanbul'da Haliç kıyısında, ikincisinin Ankara'da Çengelhan'da, üçüncüsünün ise Balıkesir'de Cunda Adası'nda bulunduğunu belirtti.

Eski binaları, mekanları seçerek bu müzeleri oluşturduklarından bahseden Koç, "Tabii bizi keyiflendiren, zevk veren, gerek Türkiye'den gerekse yabancı ülkelerden gelip müzelerimizi gezen ziyaretçilerimizin memnuniyetleridir" dedi.

Koç, müzelerin kendilerini yenilemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Müzelerin canlı olması, statik olmaması lazım. Müzelerin ziyaretçilerinin nabzını devamlı tutmaları ve ona göre de yenilikler getirmeleri lazım. Bu gibi müzeleri yurt dışında da görüyoruz. Onlar tabii bizimkilerden daha zengin ve daha büyük. Maalesef Türkiye'de fazla koleksiyon yok. Bunların çoğu yurt dışından temin ediliyor. Atölyelerimizde restore ve tamir ediliyor. Hazır, tamir edilmiş, restorasyon edilmiş eserler çok pahalı. Dolayısıyla biz orada mezatlardan, eskicilerden, antikacılardan alıp, buralara getiriyoruz. Şimdi tanındığımız için batı Avrupa'da, umumiyetle bu gibi eserleri satmak isteyenler bizimle temas ediyorlar. Bize teklif ediyorlar. Biz de bundan memnun oluyoruz.

Ayvalık'taki müze ile ilgili hedeflerinden bahseden Koç, "Hedefimiz yılda 1 milyon kişiye ulaşmak. Bu kadar ziyaretçinin gelmesi, beni gördükleri zaman tebrik etmeleri ve takdir etmeleri beni fevkalade memnun ediyor. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin başka bir yerinde daha bir müze açarız" dedi.

Koç, müzelerin her yaştan ziyaretçilerin ilgisini çeken yönleri bulunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Burası tek başına oyuncak müzesi değil, çok taraflı bir müze. 'Sanayi, transport müzesi' diyebilirsiniz. 'Antika değeri olan bir müze' diyebilirsiniz. Dolayısıyla bizim gayemiz her gelen, küçük, büyük olsun ziyaretçinin alakasını çekebilmek. İnsanlar 5-6 dakika, yarım saat sonra bıkıyorlar. Onun için her attıkları adımda, her vitrinde değişik bir şey, enteresan objeler görürlerse daha fazla vakit geçiriyorlar. Tabii her müzenin de kendine göre küçük bir kafeteryası, bir hediyelik eşya kısmı olması lazım. O da müzenin diğer sosyal tarafları."

Müze

Balıkesir Ayvalık Alibey (Cunda) Adası'nın en önemli tarihi yapısı olan Taksiyarhis Kilisesi, 1873 yılında inşa edildi.

1944 depreminde gördüğü hasardan sonra kaderine terk edilen kiliseyi 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralayan Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı, yaklaşık 2 yıl süren restorasyonun ardından hem tarihi yapıyı ayağa kaldırdı hem de müzeye dönüştürdü.

Oldukça geniş bir yelpazede eser çeşitliliği bulunan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, oyuncaklardan yaklaşık 120 yıllık faytona, eski dalgıç kıyafetlerinden 1910 model otomobile kadar bini aşkın parçadan oluşan eserlerle son 100 yıla tanıklık ediyor.

Kaynak: AA