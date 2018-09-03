Troya'da 155'inci kazı dönemi

Troya Antik Kenti'nde bu yıl 155'inci kazı dönemine başlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, antik kentin ilk kez 1863 yılında Frank Calvert tarafından kazılmaya başlandığını hatırlattı ve bölgenin tüm dünya için önemli bir arkeolojik alan olduğunu vurguladı.

2018 "Troya Yılı" ilan edildi

Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2018'i Troya'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 20. yılı dolayısıyla "Troya Yılı" olarak ilan etmesiyle kazıların da bu yönde farklı bir ivme kazandığını anlattı.

Troya'da 155 yıldır farklı kişilerin farklı kazılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Aslan, şöyle konuştu:

"Bu yıl Troya için çok özel. Çanakkale Valiliği'nin ve Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün organizasyonlarıyla Türkiye'de ve yurt dışında, hem akademik hem de kültürel anlamda pek çok etkinlikler düzenleniyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde Troya Müzesi yer alıyor. Biz de bu yılki çalışmalarımıza 1,5 ay önce başladık ve devam ediyoruz. Aralarında yabancı uzmanların da bulunduğu 50 kişilik bir ekiple çalışıyoruz."

"Bu yıl Doğu Roma Mezarlığı'nın devamını bulduk"

Aslan, önceki yıllarda "Agora açması" diye tanımladıkları ve son Tunç Çağı Homeros Troyası'nın güney kapısında başlattıkları çalışmaların ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını vurguladı.

Troya'da 2016-2017 yıllarında yaptıkları kazılarda üst katmanlarda bir Doğu Roma Mezarlığı keşfettiklerinden bahseden Aslan, "Bu mezarlığın altında da Helenistik ve son Tunç Çağı'na doğru giden kalıntılar karşımıza çıkmıştı. Bu yıl da Doğu Roma Mezarlığı'nın devamını bulduk ve bu mezarlığın araştırılması sonrasında da alt katmanlara ve son Tunç Çağı katmanlarına gideceğiz" dedi.

Kutsal alan varlığı

Aslan, bu yıl elde edilen verilerle bölgenin kutsal alan olarak kullanılmışlığını kesinleştirilmeye çalıştıklarını anlattı.

Buradaki önemli sonuçlardan bir tanesine 2016-2017 Troya kazılarında ulaştıklarını belirten Aslan, şunları söyledi:

"Özellikle 1930'lu yıllarda kazılan ve 'Batı Kutsal Alanı' olarak tanımlanan yerde ve aynı zamanda Athena Tapınağı olarak tanımlanan alanda ortaya çıkan, buranın kutsal alan olarak kullanılmış olabileceğini gösteren buluntular karşımıza çıkıyor. Belki de Troya'da yeni bir 'Güney Kutsal Alanı' gibi kutsal alan varlığının olup olmadığını ilerleyen kazı sezonunda göreceğiz."

Prof. Dr. Aslan, bu yılki kazılarda önceki yıllarda eski kazı ekiplerinin yaptığı çalışmaları da inceleme ve sınama fırsatı bulacaklarını belirterek, "2018 kazılarıyla hem antik kentteki çevre düzenlemeleri hem de bölgenin engelli ziyaretçiler için gezilebilir bir yer olması, aynı zamanda da buradaki dijital sistemle Troya'nın daha algılanabilir, daha iyi anlaşılabilir bir yer olmasına dönüştürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA