Nil Deltası'nda Neolitik döneme ait kalıntılar keşfedildi

Mısır-Fransız ortak bilim komisyonu yaptığı arkeolojik çalışmalarda, Neolotik döneme (Cilalı Taş Devri) ait, büyük miktarda hayvan ve bitki kalıntılarının yanı sıra çömlek ve taş aletlerini içeren birkaç depolama alanı buldu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, buluntuların Nil Deltası'nda bilinen en eski köylerden birine ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Kazılardan sorumlu bakan Nadia Khedr, "Keşfedilen biyolojik materyalin analizi, Nil Deltası ve Mısır tarımında ilk toplulukların nasıl bir yol izlediğine dair daha net bir resim sunacak" dedi.

Kaynak: Reuters