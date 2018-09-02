Kazı çalışmalarını yerli arkeologların yapması isteniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret ederek, dünyanın ilk ticaret borsası, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve antik stadyumda incelemelerde bulundu.

Yerli arkeolog ve akademisyen vurgusu

Söz konusu antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının yüzde 100 yerli olarak yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "Biz mümkünse Türkiye genelindeki tüm kazı çalışmalarının zaman içerisinde yerli arkeologlar ve akademisyenler tarafından yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer'den antik kentteki bulgular ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nin Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından olduğunu vurguladı.

"Buradaki projeye olan desteğimizi artırmak istiyoruz"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak antik kentte yürütülen çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

"Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları bakanlığımız tarafından verilen izinle yüzde 100 yerli olarak Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yapılmaktadır. Daha önce buradaki çalışmalar yabancılar tarafından yapılıyordu. Fakat şimdi Türk arkeologlar ve akademisyenler tarafından yürütülüyor. Bu açıdan bu durum bizim için çok önemli. Biz mümkünse Türkiye genelindeki tüm kazı çalışmalarının zaman içerisinde yerli arkeologlar ve akademisyenler tarafından yapılmasını istiyoruz. O yüzden buradaki projeye olan desteğimizi artırmak istiyoruz."

Antik kentte kazı çalışması yapan öğrencilerin gönüllü ve istekli olduklarını söyleyen Bakan Ersoy, bu atmosfer ve ortamın korunması durumunda daha hızlı gelişmeler olabileceğini anlattı.

"Burada bölge insanı kazanacak"

Ersoy, kazılarda yüzde 100 yerli imkanlarla çalışılması durumunda maliyetlerin daha düşük olacağını söyledi.

"Bu bölgeye olan desteğimizi devam ettireceğiz. Bundan sonra belli bir aşamada bu bölgeye tanıtım desteği de vereceğiz. Belli gruplar için destinasyon olmasını istiyoruz. Çünkü bu tarz kazılar ve turizm tabana yayıldığı zaman yeraltı da para kazandırdığı zaman sürdürülebilir oluyor. Kazan kazan şeklinde burada bölge insanı kazanacak. Çünkü kazı esnasında en çok zahmeti bölge insanı çekiyor. Ama sonuçta da kazanan onlar olacak. Hepsinin sonunda da Türkiye kazanacak diye düşünüyorum."

Kaynak: AA