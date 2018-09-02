Şanlıurfa'nın tarihi sokakları turizme hizmet edecek

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki bölgede yer alan tarihi sokaklar turizme hizmet edecek.

Mimari yapının gelecek nesillere aktarılması için harekete geçildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel mimariye göre şekillendirilmiş sokak ve evlerin bulunduğu kentin bu yönüyle ön plana çıkan mimari yapısını gelecek nesillere aktarmak için harekete geçti.

Ekipler, bu kapsamda ilk olarak farklı yapısı, yüksekliği, taşkın cumbaları ve kemerli geçitleriyle turistlerin ilgisini çeken yapıların bulunduğu Divanyolu Caddesi'ndeki 7 eski sokakta evlerin dış cephesini aslına uygun onararak yeniden canlandırdı.

Şanlıurfa bu yıl turizmde istediğini buldu

Betonarme yapıların dış cephelerinde sıva ve ardından boyama işlemi gerçekleştiren belediye ekipleri, tarihi evlerde ise bölgenin yapısına uygun olarak kesme "Urfa taşı" kullandı.

Görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları temizlenirken, sokaklardaki evlere, eski Urfa evlerinin özelliklerini taşıyan kapılar monte edildi. Yapıların hasar görmemesi için yağmursuyu iletim altyapıları kuruldu.

Bu yıl turizmde umduğunu bulan ve bugüne kadar 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan tarihi kentte, Urfa sokaklarının turizme kazandırılmasıyla yerli ve yabancı turist sayısının da artması öngörülüyor.

"Müthiş bir kültürel zenginlik bulunuyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, kentin 12 bin yıllık bir şehir olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.

Özellikle eski yerleşim yerlerinde müthiş bir kültürel zenginliğin bulunduğunu belirten Başkan Çiftçi, bu sokakları tekrar canlandırmak için restore ederek turizme kazandırdıklarını anlattı.

"Şanlıurfa tarihi bir şehir, bu tarihi şehre bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz ve mimarimizi, sokaklarımızı, evlerimizi, konaklarımızı, hanlarımızı fonksiyonlandırıp geleceğe taşıyacağız. İnsan, eski şehirde huzur buluyor, sokaklar yaşam dolu, yapılar iklimsel olarak da düşünülmüş. Ecdadın bize miras olarak bıraktığı bu yapılara bakmak da bizim için çok önemli bir görev. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu tarihi kenti ayağa kaldırmak, geleceğe taşımak, gelecek nesle miras bırakmak için müthiş bir koruma anlayışı içerisindedir."

"Şanlıurfa huzur dolu bir şehir"

Her yıl bu kapsamdaki 7-10 sokağı restore etmeyi amaçladıklarını ve bunun turizme önemli katkı sunacağına inandığını ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

"Bu yıl şimdiye kadar 7 sokağı geride bıraktık önümüzde daha 4 ay var hedef 10 sokağı restore etmek. Her yıl hedefimiz 7-10 sokakta bu projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sadece sokakla kalmıyor, biz 10 sokağın restorasyonunu yapıp iyileştireceğiz, güzelleştireceğiz aynı zamanda o bölgedeki her yıl 4 tarihi evi muhakkak restore edip ayağa kaldıracağız. O bölgedeki tarihi hanları, köprüleri, türbeleri, camileri aynı şekilde düzenleyeceğiz. Bu güzel mekanlar Şanlıurfa'ya turizm anlamında da önemli katkı sunacak, çünkü turistler tarihi yerleri görmek ve buradaki atmosferi yaşamak için geliyor. Bu sokaklarda geçmişe yolculuk yapmak istiyor. Şanlıurfa huzur dolu bir şehir, dolayısıyla biz bu yapıları ayağa kaldırdığımızda her gün turist sayımız artıyor. Şanlıurfa bu anlamda çok zengin."

Kaynak: AA