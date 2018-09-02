Terörden temizlenen Tunceli turizm kenti oldu

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 14 aydır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların tam desteğiyle 62 projenin hayata geçirildiği belirtildi.

İstihdamda dördüncü sıraya yükseldi

Söz konusu projeler, İçişleri Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle alınan üst düzey güvenlik önlemleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrasında Tunceli'nin adeta cazibe merkezi haline geldiğine işaret edilen açıklamada, vatandaş odaklı projelerin yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, Valilikçe öncelikli olarak istihdam sorununun ele alındığı ve yapılan girişimler sonucunda üç tekstil fabrikasının kurulduğu, bir tekstil fabrikasının da temelinin atıldığı ve ihracat seviyesine gelindiği kaydedilerek tüm bu çalışmalarla Tunceli'nin istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken 4'üncü sıraya yükseldiği ifade edildi.

Turist sayısı 3 kat arttı

Son 1 yılda büyük değişim yaşayarak kavuştuğu huzur ortamıyla turizmde atağa geçen Tunceli'nin, rotalarını doğuya çeviren turistlerin gözdesi olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda son 8 ay içerisinde Tunceli'ye gelen turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı. Örneğin, ilimizdeki bir seyahat acentesinden alınan verilere göre 2017 yılında Tunceli'ye gelmek için uçak bileti alan vatandaş sayısı 29 bin iken, bu yıl 66 bin 500 olduğu görülüyor. Bu yoğunlukla birlikte bir yıl önce otellerdeki doluluk oranı yüzde 15 iken, bu yıl yüzde 95'lere ulaştı. 2017 yılında şehre giren araç sayısı 797 bin iken, bu yılın ilk 8 ayında bu sayı 1 milyon 300 bini geçti."

Açıklamada, su sporları alanında önemli potansiyele sahip Tunceli'de 2017 yılında 20-25 botla yaklaşık 200 kişinin rafting yaptığı, bu rakamın bu yıl sadece haziran-ağustos aylarında bin 600'ü geçtiğine işaret edilerek tüm bu gelişmelerden esnafın özellikle memnun olduğu kaydedildi.

Munzur Üniversitesi'ne tercih oranının da katlandığı bildirilen açıklamada, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün 30 öğrenci için açtığı kontenjanına 187 kişinin başvurduğu, bu sayının geçen yıl 47 olduğu belirtildi.

"Vatandaşlarımız artık ilçelerine, köylerine daha güvenli gidebiliyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli'de yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projelerin 1 yıl gibi bir sürede bitirildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Projelerin yanı sıra terörle mücadelede de önemli gelişmeler yaşandı. Terörle mücadeledeki başarılar sonucu vatandaşlarımız artık ilçelerine, köylerine daha güvenli gidebiliyor. Terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildikçe vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem kent hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor. Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenlerin de sayısı arttı. Tunceli artık huzur ve turizm şehri olarak anılmaya başladı. Yaptığımız işlerde bize büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza da yöre halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA