130 yıllık "Aslanlı Çeşme" 30 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Diyarbakır'da geçmişte kentin yönetim merkezi olarak kullanılan İçkale'deki tarihi "Aslanlı Çeşme", restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

İçkale Müze Kompleksi'nde, Artuklu döneminden kalma aslan heykelinin yerleştirildiği 130 yıllık çeşmeden 30 yıl aradan sonra yeniden su akmaya başladı.

Çeşme bir yandan müze kompleksini gezmeye gelenlerin su ihtiyacını karşılarken bir yandan da dış çekim için gelen gelin ve damatların fotoğraflarına konu oluyor.

Tescilli yapı

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Vehbi Yurt, 1880'li yıllarda inşa edilen çeşmenin tescilli bir yapı olduğunu belirtti.

"Aslanlı Çeşme'nin Diyarbakır Cezaevi olarak kullanıldığı zaman ziyaretçilerin su içtiği bir çeşmeydi. Herkesin bir nebze de olsa hatıralarında yaşayan bir çeşme. Özellikle müzede fotoğraf çektirmeye gelen gelin ve damatlardan büyük bir talep oluyor" diyen Yurt, bu nedenle yapının vatandaşlar için önemli olduğunu söyledi.

İddiya göre, 1985'e kadar çeşmede çift aslanın olduğundan bahseden Yurt, ikinci aslanın bulunması için araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

Yurt, "Kalan aslanı müze kompleksine taşındıktan sonra koruma altına aldık, depoda duruyordu. Aslanlı Çeşme'yi tekrar faal hale getirmek için gerekli izinleri aldıktan sonra çalışmalara başladık. Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da isteğini yerine getirmek için mevcut orijinal aslanımız Diyarbakır bölge laboratuvarında bakım, onarımı yapıldıktan sonra hazır hale geldi. Çeşmemiz an itibarıyla yaklaşık 30 yıl önceki eski faal durumuna getirildi. Aslanın ağzından su akmaya başladı" dedi.

"Artuklu eseri"

Çeşmede yer alan aslan heykelinin mermerden yapıldığını anlatan Yurt, "Aslanın mermerden yapılmış olması, üstündeki yelesi, ayaklarına bakıldığı zaman Artuklu dönemine tarihlendirilebilir. Aslan heykeli için yaklaşık 800 yıllık bir tarihlendirme yapabiliriz" diye konuştu.

İçkale'nin geçmişte Diyarbakır'ın yönetim merkezi olduğunu ve tüm su ihtiyacının buradan karşılandığını belirten Yurt, "Çeşme 'Aslanlı Dilek Çeşmesi' olarak da geçiyor. Böyle bir inanış da var. Çünkü Diyarbakır sahabeler, peygamberler şehri" dedi.

62 yaşındaki Hasan Aydın, çeşmenin eski haline döndüğünü ve bundan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Aydın, "İnsanlar buraya çok gelirdi, dilek tutardı, dua ederdi. Çocukken buralara gelirdik, su akıyordu, şimdi eski haline döndü. Eskiden geldiğimizde çeşmenin akmadığını görünce çok üzülüyorduk. Çeşmeyi gören herkes geçmişini hatırlıyor" ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki Turan Benek de, çocukluğunun müze kompleksi ve çevresinde geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada adliye varken evden buz ve sürahi getirip çeşmeden doldurup burada su satardım. 25 yıldır buradan su akmıyordu. Şimdi çeşmenin tekrar akması çok güzel. Allah devletimizden razı olsun. Ben bu çeşmenin suyundan çok ekmek yedim, okul harçlığımız çıkarırdım. Buraya geldiğim zaman çocukluğum aklıma geliyor."

Kaynak: AA