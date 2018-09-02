Kendi ürettiği doğal malzemelerle sanatını renklendiriyor

Meyvelerden mürekkep, toprak, taş ve bitkilerden boya, ağaç dallarından kağıt, kuş tüyünden fırça yapan Gülcan Aydın, 50 eseri ile birçok sergide yer aldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aydın, tezhip ve ebruda kullandığı fırça, boya ve kağıtları doğadan topladığı malzemelerden yaparak eserlerini ortaya çıkarıyor.

Bazen günlerce dövme işlemi yapıyor

Aydın, doğada renk içeren toprak, taş ve diğer malzemeleri alarak evinin çatı katındaki 10 metrekarelik atölyesinde temizleme işleminden sonra inceltme işlemi için havanda dövüyor. Havan içerisinde bazen 1 saat bazen günlerce dövme işlemini yapan Aydın, cam üzerinde, Osmanlı zamanında geleneksel boya eziminde kullanılan "destiseng" adında ezici bir aparat kullanarak elde ettiği malzemeyi sabırla eziyor.

Aydın, işlem sonunda doğadan gelen boyayı renklerine göre ayırarak tezhip ve ebru sanatında kullanıyor.

"Bir boya nasıl üretilir?"

Gülcan Aydın, sanatını gelecek nesillere aktarmak ve gerçek anlamda sanat eseri ortaya çıkarmak için çalıştığını söyledi.

Üniversiteye devam ederken İbrahim Sami Özen'in yanında ebru eğitimi için staj yaptığını anlatan Aydın, "4 yıl boyunca ben bu eğitimlere devam ettim. Daha sonra da arkadaşlarımdan farklı olarak malzemelerin üretimine yöneldim" dedi.

Aydın, 2016 yılında icazet aldığından bahsederek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım ebruda yol katederken ben malzemelerin üretimi konusuna yoğunlaştım. Ebru ile kalamadım, gönlüm işin malzeme üretim kısmına gitti. Çok sevdim, merak ettim. Daha sonra da malzeme üretimi ile devam ettim. Bir boya nasıl üretilir, bir tezhipçi fırçasını kendisi yapabilir mi, kağıt üretebilir mi düşüncesiyle yola çıktım."

Yaptığı malzemeler yüzde 100 doğal

Uyguladığı tekniklerin aslında yüzyıllar önce atalar tarafından kullanıldığını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Boyalarımı topraktan, taştan ve bitkilerden yapıyorum. Kağıdımı kendim yapıyorum, fırçamı kendim üretiyorum. Bunu ecdadımız yapmış. Böyle yaptığım zaman malzemenin yüzde 100 doğal olduğunu biliyorum. Ortaya çıkan eserin kaybolması mümkün değil. Böyle malzemelerle yaptığınız eserler yüzyıllar sonrasına kalır. Böyle olunca sanat eseri üretilmiş olur."

Tüm malzemeleri üreterek insanlara sunan birinin olmadığından bahseden Aydın, "Bir kağıt 10-15 günde ortaya çıkıyor, bir boya 1 saat ile 1 hafta arasında değişiyor. Fırça yapımı için gerekli olan kuşun tüyünü bilmelisiniz. Tüm bunları ayrı ayrı yapan ile kağıdı, boyayı, fırçasını hazır alan arasındaki fark çok önemli" dedi.

"Eserlerim tam anlamıyla benim"

Aydın, teknolojinin beklenilenden hızlı geliştiğini ama yüzyıllar önce eserlerde kullanılan malzemelerin eş değerinin hala yapılamadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Bazı insanlar, 'Bu eser yüzyıllar önce yapılmış, artık yapılma imkanı yok' diyor. Bu, düşünüldüğü gibi değil. Sanatçılar, zanaat eserleri yerine sanat eseri üretebilirler. Yüzyıllar boyu dayanacak kalitede, güzellikte eserler ortaya koyabilirler. Benim misyon edindiğim mecra da burası. Okulum bittikten sonra her şeyini kendisi yapabilen donanımlı sanatçılar yetiştirmek istiyorum. Kendi boyasını, fırçasını, kağıdını üretebilen, ne ile neyi bir araya getirebileceğini bilen sanatçılar yetiştirmek istiyorum."

Eserlerini çok iyi tanıdığını vurgulayan Aydın, "Benim için 'Ekmeğini ya da eserini taştan çıkarıyor' diyebilirsiniz. Eserlerim, tam anlamıyla benim. Her aşamasını biliyorum, nasıl yaptığımı, hangi aşamadan geçtiğini biliyorum hatta yapılırken ne gibi sıkıntılarla karşılaşıldığını, yıllar sonra ne aşamada olacağını biliyorum" dedi.

Kaynak: AA