"Erzurum Türk Oyunları Festivali" başlıyor

Erzurum'da 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek "Erzurum Türk Oyunları Festivali" ne 250 sporcu katılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle festivalin hazırlıkları tamamlandı.

Aşkale’de gerçekleştirilecek festivale atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, karakucak güreşleri, aba güreşi, aşık, mangala ve çocuk oyunları gibi birçok geleneksel spor dalı bulunuyor.

Alanda oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evler oluşturuldu.

“Medeniyet varsa onun oluşturduğu spor dalları da vardır”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, festival dolayısıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a ve iş birliği yapan paydaş kuruluşlara teşekkür etti.

Bir milletin uzun süre dünyada hükümdar olmasının ancak medeniyet olgusuyla mümkün olabileceğini söyleyen Sekmen, "Bizler de Türk milleti olarak bu olguyu geçmişte yaşadık. Medeniyetlerin ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra sportif faaliyetleri de önemli. Mutlaka bir medeniyet varsa onun oluşturduğu spor dalları da vardır. Bizim ecdadımızın birbirinden güzel spor oyunları var" dedi.

Festivale farklı ülkelerden katılımcılar olacak

Sekmen, zamanla bazı kültürel faaliyetlerin unutulduğunu konuşarak, Türk kültür medeniyetini, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel faaliyetlerle genç nesillere aktarmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Festivale çeşitli ülkelerden sporcu ve misafirlerin geleceğini anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

"Ecdadımızın yaptığı sporları günümüze taşıyıp bu sporları gençlerimizle tanıştırmak istiyoruz. Hazırladığımız devasa alanda atıcılık, binicilik, atlı okçuluk olmak üzere güreşler yapılacak. Kültürel gösterilerin yanı sıra Erzurum Bar Oyunları ekibimiz gösteri yapacak. Festivalde 250 sporcu görev alacak, 120 civarında at kullanılacak. Erzurum başta olmak üzere çevre illerimizdeki bütün vatandaşları birbirinden güzel oyunları izlemek için festivale davet ediyoruz."

“Ticari ve kültürel yaşamına canlılık kattık"

Sekmen, festivalde Erzurum'a ait el sanatlarının sergileneceğini, kentin yöresel yemek çeşitlerinden sunumlar yapılacağını belirterek, ülkelerden gelecek heyete kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdireceklerini sözlerine ekledi.

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer de gençlerin spora yönelmelerinin son derece önemli olduğunu söyledi. Yönetim olarak Erzurum'un ticari ve kültürel yaşamına canlılık kattıklarından bahseden Süer, şöyle konuştu:

"Daima kentin geleneksel değerlerine ve şehirdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedefledik. Önemli bir spor organizasyonuna ana sponsor olduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen öncülüğünde Erzurum, geçmişten bugüne kahramanlık hikayeleri ile anılan ve geleneksel değerlerimize sahip çıkmak konusunda tüm Türkiye'ye örnek olacak Türk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak."

Kaynak: AA