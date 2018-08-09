Filistinli turistler tatil için Türkiye'yi tercih ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan turizm şirketleri, bu bölgedeki Filistinliler için yıl boyunca Türkiye'ye gezi programları düzenliyor.

İsrail'in uzun yıllardır uyguladığı ambargo nedeniyle bölgeden çok kısıtlı şartlar altında çıkabilen Gazzeliler ise kolayca seyahat edebilme imkânına sahip değil.

"Filistinli turistlerin yüzde 70'i Türkiye'yi tercih ediyor"

Filistinli Turizm Şirketleri Derneği Başkanı Nadir Huri, Filistinlilerin çoğunun tatil için Türkiye'yi gitmek istediğini belirterek "Filistinli turistlerin yüzde 70'i Türkiye'yi tercih ediyor. Bunun sebepleri arasında diğer ülkelere kıyasla fiyatların uygun olmasının yanı sıra Filistin halkının Türkiye'ye ve halkına olan sevgisi yer alıyor" dedi.

İki ülke arasındaki kültür yakınlığı ve Türkiye'nin turizm sektöründeki çeşitliliğin de bu ilgide etkili olduğunu anlatan Huri, Türkiye'deki otellerin hizmet seviyesinin yüksek oluşuna da dikkat çekti.

"Filistinli turist, Türkiye'de her istediğini buluyor"

Ramallah'taki vel House Şirketi Müdürü Ala Kebace de Türkiye'ye seyahat için onlarca rezervasyon aldıklarını ifade ederek, "Filistinli turistlerin son yıllarda Türkiye'ye yönelişinde ciddi bir artış gözlemleniyor" dedi.

Türkiye'nin tercih edilmesinde, Filistinli turistin bütçesine göre fiyatların makul olmasının yanı sıra halklar arası ortak kültür ve uygun hava koşullarının etkili olduğunu kaydeden Kebace, "Filistinli turist, Türkiye'de her istediğini buluyor" dedi.

Sahil kentleri revaçta

Turistlerin Türkiye'de Antalya, Marmaris ve Trabzon gibi sahil yöreleriyle birlikte İstanbul'da boğaz ve Adalar'ı görmek istediklerini söyleyen Ala Kebace, şöyle devam etti:

"Türkiye, tarihi ve güçlü bir medeniyete sahip, doğal güzelliklerle dolu büyük bir ülke. Türkiye hükümeti de turizm sektörüne büyük önem veriyor."

Kebace, iki halk arasında büyük bir sevgi bağı olduğunu, bunun da Türk devletinin Filistin meselesi ve Kudüs'e ilişkin resmi politikasından kaynaklandığını vurguladı.

"Hiçbir Türkiye turu İstanbulsuz olamaz"

Filistinli "Sama Tur" Şirketi Müdürü Ceris Abdu ise tarihi ve doğal güzelliklerin çok olmasının Türkiye'yi turistler için rağbet edilen bir ülke haline getirdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanların sahilden yoksun olmaları nedeniyle Türkiye'de Antalya, Marmaris, Fethiye ve Trabzon gibi kentlerin tercih edildiğine dikkat çeken Abdu, "Filistinliler İstanbul'u çok seviyor. Hiçbir Türkiye turu İstanbulsuz olamaz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin doğal güzelliklerinin tadını çıkardım"

Türkiye'de turistler için çok fazla seçeneğin olduğunu belirten ve evlilik tatilini Türkiye'de geçiren İkrime el-Esmer ise şunları söyledi:

"Tatil için pek çok etkenden dolayı Türkiye'yi seçtim. En önemlisi, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkenin güzelliği. Seyahatimde, şelaleler, kaplıcalar gibi Türkiye'nin doğal güzelliklerinin tadını çıkardım. Türkiye, güzel bir ülke, iklimi gezmeye elverişli ve fiyatları makul."

Kaynak: AA