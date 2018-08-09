Mardinli çocuklar sporla buluşuyor

Mardin Midyat’ta Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile eğitim çalışmalarına başlandı.

Midyat’ta bin 41 öğrencinin elemelere katıldığı, 96 öğrencinin başarı gösterdiği ve çocukların Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, eğitim çalışmalarına katılıp sporculara başarılar diledi.

Tunç, projenin amacının başta çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlatmak, yaşında olan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek olduğundan bahsetti.

İlçede şu ana belirlenen 96 çocuğun ikinci etap eğitimlere katılmaya hak kazandığını anlatan Tunç, 2 ay süresince özel eğitime tabi tutulacak gençlerin eğitim sonunda tekrar tarama testine katılacağını söyledi.

Kaynak: AA