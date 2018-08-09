Ahşap Kur'an-ı Kerim'e dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını

Endonezya Palembang Al Akbar Kur'an-ı Kerim Müzesi'nde sergilenen Kur'an-ı Kerim'de bulunan 30 cüz, 1,77 boyunda ve 1,4 metre genişliğindeki ahşaplara yazılı bulunuyor.

Bağış desteğiyle eseri tamamladı

Kaligrafi sanatı ile uğraşan ve söz konusu ahşaba işlenmiş Kur'an-ı Kerim'i hazırlayan Endonezyalı Shofwatillah Mohzaib, 2001 yılında başladığı ayetleri ahşaplara işlenme çalışmalarını 2009'da tamamladığını söyledi.

Maddi desteğin olmaması ve kullanılan ağacın azlığı nedeniyle eserini 8 yılda bitirebildiğini belirten Mohzaib, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Marzuki Alie ve Halkın Danışma Meclisi Başkanı Taufik Kiemas dahil olmak üzere birçok kişiden gelen bağışlarla eseri tamamlayabildiğini anlattı.

Rüyadan ilham aldı

Shofwatillah Mohzaib, 2000 yılında Palembang Ulu Camii'nde kaligrafi bölümü okuduğu zamanlarda dev bir Kur'an-ı Kerim yapma fikrinin oluştuğunu, gördüğü rüyalardan da ilham aldığını ifade etti.

Deneyim kazanmak için sureleri önce kağıda yazdığını belirten Mohzaib, "İlk başlarda kartonlara Fatiha suresini yazarak tecrübe edindim. Uzman kişilerden onay aldıktan sonra Kur'an-ı Kerim cüzlerini ahşaba işlemeye başladım" dedi.

"1 sayfayı ahşaba işlemek 1 ay sürdü"

Shofwatillah Mohzaib, Kur'an-ı Kerim'in yapımında en çok zaman alan kısmın işleme olduğunu, bir sayfanın ahşaba işlenmesinin bir ay sürdüğünü söyledi.

Mohzaib ortaya çıkardığı eserin dayanıklı olması için, Güney Sumatra'da yaygın olarak bulunan, mobilya ve işlemecilik sektöründe tercih edilen Tembesu ağacını tercih ettiğini anlattı.

Turizme katkı sağlıyor

Mohzaib ayrıca, ahşap Kur'an-ı Kerim'i görmek için 2012 yılından bu yana bir milyon kişinin müzeyi ziyaret ettiği bilgisini verdi.

Ahşap işlemeli Kur'an-ı Kerim, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, Malezya, Singapur, ABD ve Kanada gibi birçok ülkeden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Endonezyalı kaligrafi sanatçısı, eserini görmeye gelenlere müzede kurulacak dev ekranlarda Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlatabilmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA