Enver Paşa’nın ıslak imzalı belgesi Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışlandı

Belge, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 4 yıl önce askeri kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için ’Sahip Çıkalım’ kampanyası başlattı.

108 yıl önceki Çanakkale Savaşları sırasında ’Çanakkale Geçilmez’ destanını yazan Mehmetçik’in savaş malzemeleri, kampanya çerçevesinde bağışlanıyor.

Çanakkale Savaşları esnasında, 1881 doğumlu olup 23’üncü Alay 1’inci Tabur 2’inci Bölükte görev alan Yüzbaşı Mehmet Fazıl Çerkeş muharebe alanında şehit düştü. Mehmet Fazıl Çerkeş'in şehit olduğunun haberi ise ailesine Enver Paşa tarafından ıslak imzalı bir belge ile bildirildi.

108 yıllık şehit haberi belgesi

Bugüne kadar saklanmış ve orijinalliğini korumuş Çerkeş'in şehit haberinin belgesi 108 yıl sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışlandı. Mehmet Fazıl Çerkeş'in torunları Mehmet Fazıl Erüreten ve İlksen Turhanoğlu, Enver Paşa imzalı belgeyi Alan Başkanlığına teslim etti.

Böylesine önemli, hatırası olan ve manevi değeri yüksek bu belgeyi teslim eden Şehit Mehmet Fazıl Çerkeş'in torunlarına teşekkür eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bu topraklarda bağımsızlığımız için mücadele edip şehit düşen yüzbaşımızın ailesine şehit olduğunun haberi Enver Paşa tarafından yazılan ve imzalanan belge ile verilmiştir ve bu belge 108 yıl sonra artık yüzbaşımızın şehit düştüğü bu topraklarda sergilenecek. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak her zaman ‘sahip çıkalım’ diyoruz. Bunlar önemli eserler. Buraya gelen her eseri artık Tarihi Alana gelen bütün ziyaretçiler görebilecek" dedi.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek

Bağışlanan belgede; "Alay 23. Tb 1. Bl. 2 Mahdumunuz Yüzbaşı Fazıl Efendi Çerkeş, 28 Temmuz 331 tarihinde meydan muharebesinde bir Osmanlı askerine yakışan kahramanlık ve fedekarlıkla şehit oldu. Dini celili islamın ve mukaddes vatanın müdafaası uğrunda hayatını feda edenlerin arkalarında bıraktıklarına düşen vazife, yeis ve futur değil fahrir ve sürurdur. Bütün arkadaşları gibi merhumun da kıymetli hatırası, yalnız sizin değil daha büyük ailesi olan ordunun kalbinde ebediyen saklı kalacağına ve intikamın düşmanlarımızdan alınacağına emin ve bununla müteselli olunuz. Muhterem şehidin bütün yakınları ve sevenleri için, Allahtan ecir ve sabır tazarru ederek beyanı hürmet eylerim. Başkumandan Vekili Enver" ifadeleri yer alıyor.

Bağışlanan belge Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.