CSO Ada Ankara, 3 yılda 1 milyonu aşkın sanatsevere ev sahipliği yaptı

CSO Ada Ankara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) verdiği büyük bir konserle 3 Aralık 2020'de sanatseverlere kapılarını açtı.

Açılışı salgın sürecine denk gelmesine rağmen kısa sürede Türkiye'nin sanat hayatının önde gelen mekanlarından olan CSO Ada Ankara, Türkiye'nin en büyük orkestrası CSO konserleri ile farklı sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, açılışının üzerinden 3 yıl geçen CSO Ada Ankara'daki etkinliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Mumcu, Cumhuriyet'in 100. yılında, kalkınma stratejileri çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 100. yıl vizyonu içerisinde, diğer alanlarda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da büyük değişimlerin söz konusu olduğunu söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un büyük desteği ve gayreti ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara'nın halka kazandırıldığını belirten Mumcu, sanatın her alanında halkın bir araya gelmesi açısından büyük özveri gösterdiklerini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Mumcu, şöyle devam etti:

"CSO Ada Ankara, açıldığı günden bugüne yaklaşık 1000'den fazla konser ve etkinliğe ev sahipliği yaptı ve alanlarında 1 milyondan fazla sanatseveri ağırladı. CSO Ada'da uluslararası organizasyonlar haricinde diğer sanatçılarımız da sahne alma imkanı buluyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, dünyanın en eski orkestralarından birisi ve burada yer alıyor. Birçok yerli ve yabancı sanatçımız bu salonlarda konser veriyor."

Mumcu; sergi, resim ve fotoğraf alanında da pek çok sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturduklarını kaydetti.

CSO Ada'da sömestirde çocuklar için "100. Yılda 100 Resim" etkinliği

Mumcu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında öğrencilerin CSO'nun tarihini de öğrenebilecekleri CSO Ada Ankara içindeki müzeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Batuhan Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında etkinliklerimiz var. Aralık ayının ikinci haftası başlayacak olan '100. Yılda 100 Resim' etkinliğimiz ile minik sanatseverlerden Ocak 2024 sömestir tatilinde sergilemek üzere 100 resim yapmalarını isteyeceğiz. Sanatın her alanında CSO'nun merkezi konumunda olan CSO Ada tüm sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Burası sanatın kalbi ve merkezi oldu. Mimarisi, merkezi konumuyla ve etkinlikleriyle Ankara'nın kalbi, uluslararası etkinlikleri dolayısıyla yabancı ziyaretçilerimiz için iyi bir çekim noktası oldu. Başkent Kültür Yolu Festivali'nin de 3'üncüsü yine CSO Ada Ankara'da yapıldı. "

[Fotoğraf: AA]

"CSO yeni binası, Ankara'ya ve Türkiye'ye çok büyük bir hediye"

CSO Müdürü Sibel Ayhan Bayer, yeni binada yoğun bir dönem geçirdiklerini ve sanatseverlere çok sayıda konser dinlettiklerini ifade etti.

Bayer, "Geçen sene CSO Ada Ankara'da 117 konser verdik. Bu sene planlı 107 konserle sezona başladık. Şu anda bile 107 sayısının çok üzerinde rakamlar oluyor, aralara ek konserler alıyoruz, ek görevlendirmelerimiz oluyor. Hızlı geçen bir 3 yıl diyebilirim ama dolu dolu geçti. CSO, salonun en çok tadını çıkaran kurum diyebilirim. CSO Ada, Ankara'ya ve Türkiye'ye çok büyük bir hediye." dedi.

Salonun cazibesi olduğunu, konuk sanatçıların ve seyircilerin büyülendiğini dile getiren Bayer, "Sanatçılar girer girmez 'Nasıl bir salon' diyorlar. Çok alışılagelmiş bir yapısı yok. Sahne oldukça çukurda, 360 derece dönen bir seyirci görseli var. Hem çalan için farklı bir deneyim hem de seyirciler için aynı şekilde. Panoramik olarak görebiliyorlar bizi. Her açıdan izleyebiliyorlar, farklı kategorilerden bilet alıp, arkadan, yandan, yukardan izleyebiliyorlar." diye konuştu.

Bayer, salonun çok güzel akustiğe sahip olduğunu belirterek, orkestra haricindeki konserler için salondaki ses sistemine yönelik iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

CSO'nun 197 yıllık tarihi ile bütünleştiğine, uluslararası bir marka değeri olduğuna dikkati çeken Bayer, şunları kaydetti:

"Orkestramız ismi ile uluslararası mecralarda anılıyordu. Salonumuz da bizimle birlikte anılmaya başladı. Gelen şefler, solistler de buranın tanıtımını yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da salonumuzun, CSO Ada Ankara kompleksin tanıtımı için oldukça kapsamlı çalışmalar yaptılar. Bu salonda verdiğimiz konserlerimiz, uluslararası klasik müzik kanallarında yayınlandı. Konuk şef ve solistler salonu çok beğeniyorlar. Salonu çok beğenerek kendiliğinden bize başvuran sanatçılar oluyor. Klasik müzik camiası birbirini çok iyi takip eder. Bir yabancı solist geliyor, onu sosyal medyadan takip edenler 'Nereye gitmiş' diyerek salonu da görüyorlar. Salonumuz ve orkestramız hem beraber hem de ayrı bir şekilde anılır hale geldi."

[Fotoğraf: AA]

"Prestijli bir bina CSO Ada Ankara"

Bayer, sezon boyunca farklı konser içeriklerine yer vermeye çalıştıklarını, 7'den 70'e dinleyici kitlesini hedef aldıklarını, farklı türlerde konserler verdiklerini ve eserlerin ilk seslendirilişini yaparak, yeni eserleri dinleyici ile buluşturduklarını anlattı.

CSO'nun diğer sanat kurumlarını destekleme görevi de olduğunu belirten Bayer, amatör ve profesyonel korolara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bayer, şöyle devam etti:

"Amacımız, yaptığımız işi hem seyirciye ulaştırmak hem de kitleleri bir araya getirmek. Dinleyicilerimizi salonumuzda bir arada müzik yapabileceğimiz bir hale getirmek için çalışıyoruz ve bu çeşitliliği 2024'te de göreceksiniz. Bizim orkestramızın içerisinde olmasından bağımsız olarak, bir Ankaralı olarak şehrimizde böyle bir yerleşkenin olmasından çok memnunum. Yeşil alanları, fuaye alanı, konser aktivite alanları ile gerçekten Ankara'ya çok yakışır bir kompleks oldu. İş yaşamı dışında da insanları bir araya getirebilecek bir mekana kavuştu Ankara. Prestijli bir bina CSO Ada Ankara. CSO Ada Ankara'nın nice yıllarını kutlamayı diliyorum."