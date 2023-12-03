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Kültür-Sanat
AA 03.12.2023 11:54

Kültür ve Turizm Bakanlığı, engelli bireyler için "Kitap Artı" mobil uygulaması başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde işitme ve görme engellilere yönelik "Kitap Artı" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, engelli bireyler için "Kitap Artı" mobil uygulaması başlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, işitme engelli çocuklar ve gençlerin dil, okuma ve çözümleme becerilerini geliştirmeyi ve kitap okuma alışkanlıklarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan uygulama, işitme engellilerin küçük yaşlardan itibaren verimli bir şekilde okuma becerisi edinmelerini sağlayacak.

İşaret dili öğrenmek isteyenlere de hizmet verecek şekilde tasarlanan uygulamada sertifikalı uzman işaret dili çevirmenleri tarafından çevrilen video kitaplar yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Herkes İçin Kitap" sloganıyla hizmete sunduğu uygulamadaki seslendirilen kitaplardan görme engelliler de yararlanacak.

Video kitapların platformdaki sayısı zamanla artırılacak.

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