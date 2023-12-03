"Gılgameş" oyununun prömiyeri yarın yapılacak

Yazar ve yönetmen Funda Mete'nin dünyanın ilk yazılı destanı "Gılgameş"ten sahneye uyarlayıp yönettiği oyun, ilk ölüm suyunun kıyısına ulaşan Uruk Kralı Gılgameş ile yerin yedi kat dibindeki suyun kaynağını gören adamın hikayesini anlatıyor.

Gılgamış Destanı'ndan kesitler sunan oyun Seda Oksal Elsaid, Selim Öztürk, Cansu Arslan, Caner Atik, Kaan Kızıldere, Onur Dilek, Mehmethan Çekin, Uğurcan Uğurluer, Selin Tarman ve Mustafa Albayrak tarafından sahnelenecek.

Oyunun müziklerini, İlke Ulaş Kuvanç, koreografisini Yıldız Venedik, dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Gökçe Şener ve ışık tasarımını Mahir Köksal yaptı.

Tek perde olan oyunun, prömiyeri yarın Akün Sahnesi'nde yapılacak.