Elmas Kelebek’te Türkiye damgası: Üç film Moskova’da sahne alıyor

Avrasya Sinema Sanatları Akademisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek "Elmas Kelebek Ödülleri" etkinliği, 28 Kasım'a kadar Moskova'da gerçekleştirilecek.

Sinema üretimi, kültürel çeşitlilik ve film endüstrisinin ortak geleceği temaları üzerine kurgulanan bu uluslararası platformda Türkiye, Aydın Bulut'un "Akıldan Kalbe", Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu" ve Doğuş Algün'ün "Ölü Mevsim" filmleriyle temsil edilecek.

"Akıldan Kalbe" filminin yapımcısı Süreyya Yaşar Önal ve başrol oyuncusu Kerem Alışık ile "Ölü Mevsim"in yapımcısı Burak Kaplan ve yönetmeni Doğuş Algün, film gösterimleri ve programlara katılmak üzere Moskova'da bulunacak.

Türk sinemasının küresel görünürlüğü artacak

Etkinlik kapsamında 26 Kasım'da "Avrasya Sinema Sanatları Akademisi: Film Endüstrisinin Gelişimine Yeni Bir Bakış" başlıklı yuvarlak masa toplantısı da düzenlenecek. Toplantıya, Türkiye'den Süreyya Yaşar Önal ve Burak Kaplan ile Sinema Genel Müdürü Birol Güven de katılacak.

Bu buluşma, Avrasya sinemasındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı ve yeni iş birliklerinin değerlendirileceği önemli platform niteliği taşıyor.

Türkiye'nin Avrasya Sinema Sanatları Akademisi etkinliğine katılımı, ulusal sinema üretimindeki çeşitliliği uluslararası kamuoyuna duyurma, film endüstrisinin geleceğine yönelik ortak çalışmalara katkı sunma ve Türkiye sinemasının küresel görünürlüğünü artırma açısından önemli görülüyor.