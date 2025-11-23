Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
Kültür-Sanat
AA 23.11.2025 08:52

Türkiye, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nden iki ödülle döndü

Türkiye'den iki film, Mısır'da düzenlenen 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde ödül kazandı.

Türkiye, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nden iki ödülle döndü

Türkiye, bu yıl festivale "Turkish Spotlight" temasıyla katıldı. Turkish Spotlight seçkisinde "Kanto", "Bildiğin Gibi Değil" ve Türkiye'nin Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", Uluslararası En İyi Film kategorisinde "Aldığımız Nefes" ve "Öldürdüğümüz Şeyler", kısa film kategorisinde de "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" adlı filmler yer aldı.

Uluslararası Uzun Metrajlı Film Jürisi'nin başkanlığını da bu yıl ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlendi.

12-21 Kasım'da düzenlenen ve dünyadan 150 filmin katıldığı festivalde iki Türk filmi ödüle layık görüldü.

Mısır Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Öldürdüğümüz Şeyler" filmi en iyi senaryo dalındaki Necip Mahfuz ödülünü, "Aldığımız Nefes" de Bronz Piramit ödülünü kazandı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ise Kahire Film Festivali'ne çok sayıda Türk sanatçının katıldığını, bundan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Türk sanatçıları, yönetmenleri, yapımcıları ve senaristleri tebrik eden Şen, başta Mısırlı sanatçı Hüseyin Fehmi olmak üzere festivalde emeği geçen herkese, bu olağanüstü etkinliği başarıyla organize ettikleri ve Türkiye'ye gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Mısır
