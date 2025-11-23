TRT Bil Bakalım’dan “Taşacak Bu Deniz” dizisine özel etkinlik

TRT’nin popüler dijital bilgi yarışması uygulaması TRT Bil Bakalım, izleyicilerin beğenisini toplayan Taşacak Bu Deniz dizisine özel bir etkinlik hazırlıyor. 20-24 Kasım tarihleri arasında uygulamanın “Etkinlikler” modunda yer alacak yarışmada kullanıcılar, Taşacak Bu Deniz’in konusu, karakterleri, müzikleri ve bölümleriyle ilgili sorularla karşılaşacak. Etkinlik, diziyi yakından takip eden izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.

Taşacak Bu Deniz izleyicileri için özel yarışma

TRT 1’in yeni sezon dizilerinden Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in sert doğasında geçen çarpıcı hikâyesiyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Ulaş Tuna Aslantepe ve Deniz Baysal’ın başrollerinde yer aldığı dizide, iki düşman ailenin geçmişten gelen hesaplaşması, imkânsız bir aşkın gölgesinde yeniden alevleniyor.

TRT Bil Bakalım’ın Taşacak Bu Deniz özel etkinliğinde kullanıcılar, Adil ve Esme’nin hikâyesinden Yunan doktor Eleni’nin kasabaya gelişine kadar dizinin tüm detaylarını hatırlatacak sorularla karşılaşacak. Yarışmada doğru cevapları verenler, hem bilgilerini ölçebilecek hem de TRT Bil Bakalım’daki başarı puanlarını artırabilecek. TRT Bil Bakalım Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

TRT Bil Bakalım’da bilgi ve eğlence bir arada

TRT Bil Bakalım, ücretsiz ve reklamsız yapısıyla kullanıcılarına hem keyifli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Her hafta yenilenen “Etkinlikler” bölümü sayesinde güncel diziler, kültürel içerikler ve tematik yarışmalarla bilgi yarışması tutkunlarını bir araya getiriyor. Kullanıcılar ister bireysel ister arkadaşlarıyla birlikte yarışabiliyor; kazandıkları puanlarla “şampiyon” ve “entelektüel” gibi unvanlar elde edebiliyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncuları, konusu ve müzikleriyle ilgi çekiyor

Aşk, intikam ve sırlarla örülü hikâyesiyle dikkat çeken Taşacak Bu Deniz dizisi, her cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve konusuyla izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

Adil Koçari ile Esme Furtuna arasındaki bu çetin hikâye, dizinin hayranlarını her cuma ekran başına kilitliyor. Taşacak Bu Deniz şarkıları ile de büyük beğeni topluyor. Dizinin sevilen müzikleri TRT Dinle’den ücretsiz ve reklamsız bir şekilde dinlenebiliyor.