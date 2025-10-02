Efes, Side ve Galata Kulesi’nde gece müzeciliği uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından, gece müzeciliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Bu yıl da büyük ilgi gören gece müzeciliğinin 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Işıklar yandığında tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar, gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Efes, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis en çok ziyaret edilenler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de bu yıl haziran-eylül döneminde gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı.

[Fotoğraf: AA]

En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Ören Yeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Ören Yeri öne çıktı.