Kültür-Sanat
TRT Haber 29.09.2025 15:32

TRT Bil Bakalım’dan Preveze Deniz Zaferine özel yarışma

TRT Bil Bakalım, 28-30 Eylül tarihlerinde Osmanlı denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'ni tanıtan özel bir bilgi yarışması yayınlıyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın liderliğinde kazanılan bu büyük zaferi ele alan 10 soruluk etkinlik, denizcilik mirasını keşfetme fırsatı sunacak.

TRT Bil Bakalım’dan Preveze Deniz Zaferine özel yarışma

TRT'nin sevilen uygulaması TRT Bil Bakalım, 28-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Preveze Deniz Savaşı'nı konu alan özel bir etkinlik düzenliyor.

Uygulamanın "etkinlikler" modunda aktif olacak bu yarışmada, Barbaros Hayrettin Paşa'nın kumandanlığında gerçekleşen zaferin ayrıntıları 10 soruluk içerikle katılımcılara sunulacak. Kullanıcılar, Osmanlı donanmasının yapısını ve dönemin önde gelen denizcilerini interaktif biçimde öğrenme fırsatı bulacak.

Zaferin perde arkasına dair sorular

28-30 Eylül'de TRT Bil Bakalım'ın "etkinlikler" modunda yer alacak etkinlik, Preveze Deniz Zaferi'nin Osmanlı tarihindeki kritik rolüne odaklanacak.

Kullanıcılar, bu özel etkinlik sayesinde Preveze Deniz Savaşı hangi padişah döneminde gerçekleşti, savaşın tarafları kimlerdi, Preveze Deniz Savaşı sonucu ne oldu gibi temel bilgilere ulaşacak. Osmanlı donanmasının güçlü gemi türleri ve Turgut Reis gibi denizciler de sorularda öne çıkacak.

TRT Bil Bakalım Play Store veya App Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

Denizcilik mirası genç kuşaklara aktarılıyor

28-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek bu etkinlik, Preveze Deniz Savaşı önemi hakkında bilgi verirken aynı zamanda genç kuşakların tarih bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Osmanlı’nın Akdeniz'deki üstünlüğünü simgeleyen bu zafer, birbirinden eğlenceli ve öğretici sorularla katılımcılara aktarılacak. Böylece kullanıcılar hem Barbaros Hayrettin Paşa'nın stratejilerini hem de Osmanlı denizciliğinin gücünü tanıma imkânı bulacak.

Her hafta yenilenen bilgi dolu içerikler

TRT Bil Bakalım, farklı alanlarda hazırlanan eğlenceli yarışmalarıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. Tarih, bilim, sanat, spor, gastronomi, matematik ve yabancı dil gibi konularda binlerce soru içeren uygulama; ücretsiz ve reklamsız olarak indirilebiliyor.

Katılımcılar, topladıkları puanlarla "usta", "şampiyon" ve "entelektüel" gibi unvanlara ulaşabiliyor ve başarılarını profillerinde sergileyebiliyor.

Bireysel ya da arkadaşlarınla yarışma heyecanı

Bilgiyi eğlenceyle birleştiren TRT Bil Bakalım, kullanıcılarına farklı oyun modları sunuyor. Kullanıcılar "tek başına" modunda kişisel bilgi seviyelerini ölçerken, "karşılıklı" modda arkadaşlarıyla veya farklı rakiplerle yarışabiliyor.

"Etkinlikler" bölümünde güncel yarışmalar yer alırken, özel odalar oluşturarak 10 kişiye kadar kişiyle aynı anda mücadele edilebiliyor.

