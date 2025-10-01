Bebekler için uyku müziği, ninniler ve çocuk masalları TRT Dinle ve Ebeveyn Akademisi’nde

Bebekler için uyku müziği, ninniler ve çocuk masalları TRT Dinle ile Ebeveyn Akademisi üzerinden ebeveynlere ulaştırılıyor.

TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi uyku masalları ve ninni sözlerini bir araya getirerek ailelere çocuklarına rahatlıkla okuyabilecekleri güvenilir içerikler sunuyor. TRT Dinle, bebek uyku müziği listelerinden çocuk ninnilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle ebeveynlere dijital destek sağlıyor. TRT’nin dijital platformları TRT Dinle ve TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi; eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleriyle ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmelerine katkı sunuyor.

Uyku müziği çalma listesiyle çocuklar huzurla uyuyor

Bebeklerin sağlıklı uyku düzeni için hazırlanan uyku müziği listeleri, ebeveynlerin en çok tercih ettiği içerikler arasında yer alıyor. TRT Dinle, ninnileri, doğa seslerini ve uyku getiren müzikleri bir araya getirdiği çalma listeleri ile ebeveynlerin bebek uyku müziği arayışına kolaylık sağlıyor.

Uyusun da Büyüsün, Piş Piş Ninnisi, Fış Fış Kayıkçı gibi klasik ninnilerden Eledim Eledim, Asmaya Kurdum Salıncak, Yaylaların Yoğurdu gibi geleneksel türkülerle çocukların uykuya dalmalarını destekleyecek uyku müzikleri TRT Dinle’de ücretsiz erişime sunuluyor.

TRT Dinle, trtdinle.com üzerinden erişilebildiği gibi Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

En sevilen çocuk masalları bir arada

Çocuk masalları, çocukların gelişimine yön veren, hayal dünyalarını genişleten ve uyku düzenlerini destekleyen güçlü bir araçtır. Masallar, çocukların dil becerilerini geliştirmelerine, empati kurmalarına ve duygusal zekalarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Masalların içinde yer alan renkli karakterler, eğlenceli olaylar ve öğretici mesajlar sayesinde çocuklar hem öğrenir hem de keyifli vakit geçirir.

TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, çocukların huzurlu bir uykuya geçmesine katkı sağlayacak uyku masalları yazısı ile ebeveynlerin güvenilir masal arayışına çözüm buluyor. Çitlembik Masalı’ndan, Kediler Padişahı Masalı’na çocukların çok seveceği masallar Ebeveyn Akademisi’nden ücretsiz erişilebiliyor.

Çocuklar masalların içinde yer alan renkli karakterler, eğlenceli olaylar ve öğretici mesajlar sayesinde hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Özellikle uyku vakitlerinden önce bir rutin haline gelen uyku masalları çocukların uyku alışkanlığı kazanmasına da yardımcı oluyor.

Çocuklarıyla birlikte masal dinlemek isteyen ebeveynler için ise TRT Dinle’nin dijital arşivi birbirinden keyifli programlar sunuyor. TRT’nin nostaljik programlarından “Masal Bu Ya” programının tüm bölümleri şimdi TRT Dinle’de.

Bebek ninnileri ve ninni sözleri

Ninniler, bebeklerin uyumasını kolaylaştırmak ve onlara huzur vermek için en güzel araçlardan biri. Ninniler yalnız bebeklerin uykuya geçişini kolaylaştırmıyor aynı zamanda ebeveyn ile bebek arasındaki duygusal bağı da güçlendiriyor.

Türk sözlü geleneğinin önemli bir parçası olan bebek ninnileri, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkıda bulunuyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi bu mirasın en çok sevilen ninni sözleri ve ninnilerini bir araya getiriyor. Ebeveynler, dandini dandini dastana, atem tutem men seni, danalı bebek, fış fış kayıkçı, eşekli ninni gibi en bilinen ninni sözlerine Ebeveyn Akademisi’nden kolaylıkla erişebiliyor.

Ninni dinlemenin en kolay ve ulaşılabilir yolu ise TRT Dinle! TRT Dinle “Bizim Ninniler” çalma listesiyle en sevilen ninnileri bir araya getiriyor. Dandini dandini dastana, elma attım, atem tutem men seni, ninnilerin merdanesi, fış fış kayıkçı gibi geleneksel ezgiler modern düzenlemelerle bir araya getirilerek çocukların uyku öncesi keyifle dinleyebileceği bir şekilde sunuluyor.