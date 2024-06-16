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Kültür-Sanat
AA 16.06.2024 00:29

Efes Deneyim Müzesi'ne ABD'de "En İyi Müze" ödülü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO dünya mirası olan Efes Antik Kenti'ndeki Efes Deneyim Müzesi'nin Las Vegas'ta "En İyi Müze" ödülü aldığını duyurdu.

Efes Deneyim Müzesi'ne ABD'de "En İyi Müze" ödülü

Ersoy, sosyal medya hesabından, "Dünyanın en iyisi Efes Deneyim Müzesi" notuyla paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"UNESCO dünya mirası olan Efes Antik Kenti'ndeki Efes Deneyim Müzemiz Las Vegas'ta 'En İyi Müze' ödülüne layık görüldü. Teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en seçkin ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards'ta kendi alanında rakiplerini geride bırakan müzemiz, bu prestijli ödülle adını dünyaya da duyurmuş oldu. Dünyanın en seçkin müzelerini ardında bırakan Efes Deneyim Müzemizi tebrik ediyor, dünyanın en iyisi olma yolculuğunda müzemize emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Efes Deneyim Müzesi'ne ABD'de "En İyi Müze" ödülü

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İzmir Müze ABD Mehmet Nuri Ersoy
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