TRT Radyoları'nın yeni projesi "Selahaddin Eyyubi’nin Rüyası: Kudüs"

TRT Radyoları'nın klasiği "Arkası Yarın" programı, yepyeni bir radyo draması için stüdyo kayıtlarını tamamladı.

"Selahaddin Eyyubi’nin Rüyası: Kudüs", Eyyubiler Devleti’nin kurucusu olan Selahaddin Eyyubi’nin Hıttin Savaşı’nda Haçlıları yendikten sonra Kudüs seferine çıkması ve Kudüs’ü fethetmesini konu ediniyor.

Adaletin ve hoşgörünün sembolü

Eyyubi hanedanının kurucusu Selahaddin Eyyubi 1138 yılında Tikrit'te doğdu.

Müslüman, Hristiyan ve Yahudi topluluklar arasında barışı sağlamaya çalışmış, adaletli yönetimi ile tüm dünyada takdir toplamıştı.

Kudüs'ü 1187 yılında Haçlılar"dan geri alarak Müslüman yönetimine kazandıran Selahaddin Eyyubi, şehri ele geçirdikten sonra gösterdiği hoşgörü ve merhamet ile hafızalarda yer etti.

Devlet Tiyatroları'nda dramaturg ve yönetmen olan Onur Erbilen tarafından yazılan ve yönetilen eserin yapımcılığını Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk, efektörlüğünü ise Ersin Temelli üstleniyor.

Oyunun seslendirme kadrosunu ise Adnan Biricik, Ali Ersin Yenar, Artemis Karaman, Can Başak, Cem Baza, Çiçek Üstün, Deniz Uğur, Erdinç Gülener, Levent Öktem, Mesud Uz, Murat Şenol, Sefa Zengin, Sema Kahriman, Serdar Yeğin, Tarık Şerbetçioğlu, Tolga Pancaroğlu ve Hilal Akat oluşturuyor.

"Heyecan verici bir proje"

Oyunun seslendirme kadrosundaki isimlerinden Can Başak, radyo tiyatrosu ile büyüdüğünü söyledi. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten Başak, “Hem devlet yönetimi, hem ülke ilişkileri üzerine sözü olan, heyecan dolu bir metin var elimizde. Tarihi bir kişiyi canlandırmak her zaman heyecan vericidir. Bu heyecanla çalışıyorum” dedi.

Seslendirme sanatçısı Deniz Uğur ise kadronun çok başarılı isimlerden oluştuğunu, dolayısyla oyun alışverişinin çok güzel olduğunu söyledi.