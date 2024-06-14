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Kültür-Sanat
TRT Haber 14.06.2024 10:41

Euro 2024 şöleni TRT’de, futbol soruları TRT Bil Bakalım’da

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı başlıyor. Mobil oyun TRT Bil Bakalım’da açılan Euro 2024 kategorisindeki sorular ise futbol heyecanını telefonlara getiriyor.

Euro 2024 şöleni TRT’de, futbol soruları TRT Bil Bakalım’da

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor? Euro 2024’te toplam kaç maç oynanacak? Euro 2024’e kaç takım katılıyor? Haydi, cevapları biliyorsan TRT Bil Bakalım’a koş ve Euro 2024 futbol eğlencesinin tadını çıkar!

Euro 2024 ve daha önceki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ait sorulardan oluşan Euro 2024 kategorisi, Münih’te oynanan Euro 2024 açılış maçı ile kullanıcıların beğenisine sunulacak, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçına kadar açık kalacak. Euro 2024 kategorisine özel bir liderlik sıralaması da yer alıyor. Oyunseverler ister arkadaşlarıyla ister rakipleriyle yarışabiliyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası 1 ay sürecek ve dev turnuvada oynanacak maçlar; TRT'nin dijital platformu tabii, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak. TRT Bil Bakalım Euro 2024 kategorisi ise bu maçlara eşlik edecek.

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.
Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra, ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Ailesi ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.

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