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Kültür-Sanat
AA 12.06.2024 13:57

Türk somonunun yumurtadan sofraya lezzet serüveni

İç sularda kurulan balık çiftliklerinde üretildikten sonra Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu, yaklaşık 8-10 aylık meşakkatli sürecin ardından farklı ülkelerde sofraları süslüyor.

Türk somonunun yumurtadan sofraya lezzet serüveni
[Fotograf: AA]

Trabzon'daki balık çiftliklerinde yetiştirilen balıklardan sağım işlemiyle elde edilen yumurta ve spermlerin karıştırılarak bir süre bekletilmesiyle döllenme işlemi tamamlanıyor.

Özel tepsilerde muhafaza edilen balık yumurtalarından 30 günlük kuluçka döneminden sonra çıkan larvalar 15 günlük olunca yüzmeye ve yavru yemleriyle beslenmeye başlıyor.

Türk somonunun yumurtadan sofraya lezzet serüveni

Günde 3 kez özel yemlerle boylandırma havuzlarında beslenen yavrular, 3-4 aylık olunca Karadeniz'deki deniz kafeslerine nakledilerek burada belirli ağırlığa erişene kadar yetiştiriliyor.

Türk somonunun yumurtadan sofraya lezzet serüveni

Yaklaşık 8-10 aylık zorlu yetiştirme sürecinin ardından yeterli büyüklüğe ulaşan Türk somonu, protein, potasyum, fosfor, demir ve omega yağ asitleri gibi yüksek besin değerlerinden ötürü farklı ülkelerin mutfaklarında her geçen gün daha fazla yer buluyor.

Türk somonunun yumurtadan sofraya lezzet serüveni

"Türk somonunun üretiminden sonra işlenmesi de önemli"

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kentte 21 deniz ağ kafes ve 44 karada olmak üzere 65 balık işletmesinin yanı sıra 2 damızlık balık üretim tesisi bulunduğunu söyledi.

Türk somonunun Trabzon'un öne çıkan ürünleri arasında yer aldığına işaret eden Kaplan, "Balığın yumurta sağımından en son tüketim haline kadar bir sürü evresi bulunmaktadır. Bu evreleri Bakanlığımız titizlikle takip etmektedir." dedi.

Türk somonunun yumurtadan sofraya lezzet serüveni

Kaplan, 14 de işleme tesisleri olduğunu belirterek, "Türk somonunun üretiminden sonra işlenmesi de önemli. Fileto haline getirilmesi ve tütsülenmesi bu işletme tesislerimizde olmaktadır." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Karadeniz'de Türk somonu üreticileri ve işletme tesislerine destekleri olduğuna dikkati çeken Kaplan, bugüne kadar işletme tesislerine 40 milyon liranın üzerinde yatırım desteği verildiğini aktardı.

Türk somonunun yumurtadan sofraya lezzet serüveni

"Bu bizim için milli bir değerdir"

Kaplan, savaşlar, artan nüfus ve iklim değişikliği gibi çeşitli nedenlerle dünyada gıdanın öneminin giderek arttığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Türk somonu üretimi oldukça önemlidir. Bizim protein açığımızı kapatacak, kapattığı gibi ihracat yapılabilecek bir ürünümüzdür. Uzak Doğu ülkelerinden Suudi Arabistan'a, Ukrayna ve Rusya'ya kadar birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. 2023 ihracat rakamımız yaklaşık 90 milyon dolardır. Bu, bizim için milli bir değerdir."

Türk somonunun lezzetli ve protein açısından zengin olduğunun altını çizen Kaplan, "2023'te 17 bin 750 ton Türk somonu ürettik. Karadakilerle beraber 18 bin 200 tonluk üretimimiz var. Üretimimizi 38 bin tona kadar çıkaracağız. Bu rakamlar sadece Trabzon için." dedi.

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