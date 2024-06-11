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Kültür-Sanat
AA 11.06.2024 14:30

Oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti

Rol aldığı çok sayıda filmle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren oyuncu Murat Soydan, 83 yaşında hayata veda etti.

Oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti

Soydan'ın vefat haberini kişisel Instagram hesabında duyuran kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Asıl adı Rüçhan Tercan olan sanatçı, 2 Ekim 1940'ta İstanbul'da doğdu.

Murat Soydan, ilk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a dönen sanatçı, bir taraftan İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü tamamladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu, "Perde" mecmuasının 1966'da açtığı yarışmayı Tanju Korel ile kazanarak sinemaya adım attı. Soydan, aynı yıl rol aldığı "Kolsuz Kahraman" filmiyle sinema kariyerine başladı ve 200'e yakın filmde rol aldı.

Rol aldığı yapımlarda Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi yıldız isimlerle başrolü paylaşan Soydan, çeşitli televizyon dizilerinde de yer aldı.

Soydan, "Zulüm" filmindeki rolüyle 1972'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi oldu.

Usta oyuncu, "Kahveci Güzeli", "Ah Bir Zengin Olsam", "Devlerin Öcü", "Son Söz Benim", "Altın Tabancalı Ajan", "Kurt Dölü" ve "Kırmızı Gece" gibi filmlerinin yanı sıra "Acı Hayat", "Sinekli Bakkal", "O Hayat Benim" adlı dizilerde canlandırdığı karakterleriyle izleyicinin hafızalarında yer edindi.

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