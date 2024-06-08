Samsun Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 16 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ayağı, Samsun'da bugün başladı.

30 ayrı mekanda 1000'e yakın sanatçının katıldığı, 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanata 600 etkinlik gerçekleştirilecek.

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Festivalin startı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeni açılan Samsun Müzesi’nde yaptığı açılış toplantısı ile başladı.

TRT Haber'e konuşan Bakan Ersoy, "Kültür Yolu festivallerinin en büyük özelliği her kesimden, her zevke uygun etkinlikleri barındırıyor olması. Her yaş grubuna da hitap ediyor olması. Görsel sanatlar, güzel sanatlar, resim, heykel müzeleri gibi etkinliklerin de olduğu ve çocuklara dahi düşünüyoruz. Her yaş grubundan çocuğa hitap edecek çocuk köyleri kuruluyor." dedi.

Bakan Ersoy, festivalde Yeşilçam'ın önemli oyuncularının söyleşilerinin ve farklı kültür konularıyla ilgili söyleşilerin de olacağını söyledi.

Festival kapsamında etkinliklerin olduğu müzelere etkinlik boyunca girişler ücretsiz hale getirildi.

Komşu şehirlerden de çok ciddi bir trafik olduğunu söyleyen Ersoy, "İnşallah yoğun bol katılımlı bir festival olacak." ifadesini kullandı.