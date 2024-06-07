Türkiye'de kütüphane sayısı 2023 yılı itibarıyla 48 bin 733 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "kütüphane istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve 1 Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1295 halk, 627 üniversite, 46 bin 809 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere 48 bin 733 kütüphane faaliyet gösteriyor.

Kitap sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,6 artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kitap sayısı 2 milyon 532 bin 299 oldu.

Söz konusu sayı geçen yıl 2022'ye göre, Milli Kütüphane'de yüzde 3,5 artarak 1 milyon 689 bin 166'ya, üniversite kütüphanelerinde yüzde 2,7 yükselişle 21 milyon 666 bin 947'ye, halk kütüphanelerinde yüzde 4,8 artışla 24 milyon 204 bin 501'e, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 56,9 yükselerek 68 milyon 970 bin 463'e ulaştı.

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,3 artarak 33 milyon 561 bin 919'a yükseldi. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yüzde 11,2 yükselişle 6 milyon 193 bin 356 olarak kaydedildi.

Üniversite kütüphanelerinin sayısı 627

Türkiye'de üniversite kütüphanelerinin sayısı, 477'si devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere 627 olarak hesaplandı. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,4 artarak 118 milyon 373 bin 442 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 5,3 yükselişle 4 milyon 199 bin 285, kitap dışı materyal sayısı yüzde 8,8 artarak 1 milyon 662 bin 552 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede geçen yıl 71 bin 200 kitap yayımlandı. Yayımlanan materyallerin sayısı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 18,4 artışla 99 bin 25 oldu. Yayınlar konularına göre incelendiğinde, geçen yıl yayımlanan materyallerin yüzde 29,9'unun akademik, yüzde 19,9'unun eğitim, yüzde 17,6'sının ise yetişkin kurgu edebiyat olduğu görüldü.