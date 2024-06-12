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Kültür-Sanat
AA 12.06.2024 11:25

30 sinema projesine 141,5 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı "uzun metraj" ve "çekim sonrası" türlerindeki 30 projeye toplam 141 milyon 500 bin lira destek sağladı.

30 sinema projesine 141,5 milyon liralık destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 8'ini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", 17'sini "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", 3'ünü "Ortak Yapım" ve 2'sini de "Çekim Sonrası" türlerinde yer alan projeler oluşturdu.

Destek alan projeler arasında, "Kalandar Soğuğu" filmi ile dünyanın önemli film festivallerinden ödülle dönen yönetmen Mustafa Kara'nın "Mevsimlerin Ardından", 2018'de vefat eden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hayatını anlatan ve yönetmenliğini Fatma Ela Alyamaç ve Aren Perdeci'nin üstlendiği "Merhaba" isimli filmleri yer alıyor.

Yüksel Aksu'nun "Bak Postacı Geliyor", Emre Konuk'un "Halid Bin Velid: Allah'ın Kılıcı" filmleri de destek alan diğer projeler arasında bulunuyor.

Destek alan animasyon uzun metraj projelerinden birisi de "Rafadan Tayfa" serisinin son filmi İsmail Fidan'ın yönetmenliğindeki "Kapadokya Macerası" oldu.

Bu sene destek alan uzun metraj animasyon projeler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan üçlemenin ilk filmi olan "Mustafa" da yer alıyor. Filmde Atatürk'ün çocukluk dönemi anlatılırken, animasyon filmin yönetmenliğini Semih Turalı ve Halil Öztürk gerçekleştirdi.

Bakanlık destekleri 200 milyon liraya yaklaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım ve yerli film gösterim türlerine bu yıl 44 milyon 891 bin Türk lirası destek verildi.

Bakanlığın uzun metraj ve çekim sonrası türlerine 141 milyon 500 bin Türk lirası desteğiyle, bu yıl sinema sektörüne aktarılan destek tutarı 186 milyon 391 bin Türk lirasına ulaştı.

Uzun metrajlı sinema film yapım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türlerindeki başvuruların değerlendirileceği Sinema Destekleme Kurulu toplantısının ikincisi ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema
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