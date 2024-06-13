Müzisyenler Filistin için ses verdi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 37 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

O günden bugüne dünyanın dört bir yanından bu zulme sessiz kalmayan milyonlar, protestolarla Gazze için seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak, İsrail’in katliamlarını hiçbir ikaz durdurmadı.

Şimdi yine Gazze için ateşkes umutlarının olduğu bir gündemde saldırıların bitmesi için bekleniyor.

Bu zulme ses vermek isteyen bir grup müzisyen de “Filistin İçin Çal” projesiyle seslerini duyurmak istedi.

[Proje koordinatörü Zeynep Betül Akyıldız]

Filistin için ses verdiler

“Filistin İçin Çal” projesinin ilk çalışmasında Açlık Oyunları filmindeki "The Hanging Tree" şarkısına yeni sözler yazılarak Filistin’deki katliama dikkat çekilmek istendi.

Proje koordinatörü Zeynep Betül Akyıldız ve küçük müzisyen Zeynep Keskinkardeşler ile projenin detaylarını konuştuk.

Akyıldız, Türkçe kaleme aldığı şarkının sözlerini nasıl yazdığını anlatıyor. Kadın Sanat Okulu’ndaki öğrencileri ve Türkiye’nin dört bir yanından kadınlarla şarkının sözlerine son halini verdiklerini söylüyor.

Ardından diğer müzisyen arkadaşlarıyla şarkıyı okuyarak, evlerinde çektikleri kliple de son halini aldığını belirtiyor.

Akyıldız, tıpkı “Doğa için Çal” projesinde olduğu gibi müzikle Gazze için farkındalık yaratmak istediklerini de ifade ediyor.

[Zeynep Keskinkardeşler]

Küçük Zeynep Filistinli çocuklar için söyledi

Projenin en küçük sesi ise 7 yaşındaki Zeynep Keskinkardeşler… O da bu projede olmaktan oldukça mutlu.

Filistinli çocuklar için sesini duyurmak istediğini söyleyen Keskinkardeşler, sınıf arkadaşlarının klibi izlediğinde verdiği tepkiyi "Çok beğendiler" diyerek büyük bir heyecanla dile getiriyor.

Zeynep Betül Akyıldız, Filistin’deki zulmün bittiğini görene kadar Filistin için çalmaya devam edeceklerini de sözlerine ekliyor.