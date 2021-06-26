Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri' devam ediyor.

Dünya sinema endüstrisinin önde gelen isimlerini buluşturan organizasyonda “Masterclass” yani Usta Sınıfı da büyük ilgi görüyor.

Kotevska ve Stefanov "Bal Ülkesi"ni anlattı

Bu kez genç senaristlerin karşısında usta koltuğuna Makendonyalı genç yönetmen Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov oturdu.

İki yönetmenin takipçileri, söyleşiyi saatlerce dikkatle dinledi. TRT destekli 2020 Oscar adayı “Honeyland/Bal Ülkesi” belgesel filminin 400 saat süren 3 yıllık kamera arkası macerası anlatıldı.

Makedonyalı sinemacıları etkinlik kapsamında yerinde dinleyemeyenler, çevrim içi ortamda ve TRT 2 ekranlarından da takip edebildi.

"Nereye Gidiyorsun, Ayda?" filmi gösterildi

Usta Sınıfı'ndaki buluşmanın ardından sıra TRT destekli bir başka filmdeydi.

Orijinal adı "Quo Vadis, Aida?" olan "Nereye Gidiyorsun, Ayda?" filminin gösterimi yapıldı.

Bosna Hersekli Jasmila Zbanic'in yönettiği 2020 yapımı film, savaş-dram türünde. Zbanic aynı zamanda 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nin uluslararası jüri üyelerinden de biri…

“TRT ortak yapımı bir film. 11 Temmuz 1995’te Bosna’nın Srebrenitsa şehrindeki katliamda neler yaşandığını anlattık. Bu katliamda hatırlanacaktır 8372 kişi hayatını kaybetti. Bu filmi burada genç senaristlerle buluşturmaktan dolayı da heyecanlıyız.''

TRT destekli bu dev yapım, 93'üncü Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarıştı.

Gösterimin ardından filmle ilgili söyleşi yapıldı.