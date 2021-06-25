Bu yıl, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre'nin anılması ve layığıyla anlaşılmasına katkıda bulunmak için beste yarışması düzenlenmesine karar verildiğini açıkladı.

Yunus Emre'nin şiirleriyle insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlediği ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığa seslendiği vurgulandı.

"Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması"na eser kabulü 30 Eylül'e kadar yapılacak.

Yarışmaya ilişkin katılım şartları ve genel bilgilere, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ulaşılabilir.