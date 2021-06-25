Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleme Kurulu, belgesel film yapım türündeki 324 projeyi inceledi.

İnceleme sonunda 65 belgesel film projesi için 5 milyon 268 bin lira destek verildi. Bu destekle birlikte bu yıl içinde sinema sektörüne 48 milyon lira ödeme yapıldı.

Bakanlık, 159 sinema salonuna da "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında yaklaşık 16 milyon lira destek sağlamıştı.

Senaryo, kısa film, animasyon film ve proje geliştirme türlerindeki 88 projeye de 1 milyon 782 bin lira destek verilmişti.