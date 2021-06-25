Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV değişikliği yok
[Fotoğraf: AA]
Alkol ve tütün ürünlerinde özel tüketim vergisi uygulamalarında Yİ-ÜFE'deki artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak.
Özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak.
Etiketler: Resmi Gazete Vergi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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