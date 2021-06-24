Salgın koşulları nedeniyle üretimin yavaşlaması küresel bir çip krizine neden oldu. Her geçen gün çip krizi çeşitli sektör gruplarını etkilemeye devam ediyor.

Birçok sektörün işleyişi aksadı, bu da üretime yansıdı. Sektör temsilcilerine göre e-ticaret üzerinden çip’ler diğer sektörler tarafından yoğun talep görünce, otomotiv sektörünün talepleri yeterli düzeyde karşılanamadı.

"Çip üretisici çip talebini artıran sektörleri tercih etti"

Firma Yetkilisi Erdem Akçay, "Ev elektroniğinde geçen sene çok ciddi bir talep patlaması söz konusu oldu. Hal böyle olunda otomotivciler taleplerini düşürdüler. Diğerleri artırınca da çip üreticileri kapasitesilerini diğer sektörlere kaydırdılar" dedi.

"2022 sonuna kadar bu problem devam eder"

Çip krizi otomotiv sektöründe zaman zaman bantların durmasına kadar yol açtı. Peki 2022 yılında çip krizi aşılacak mı?

"Çip üretiminde dünyanın yüzde 65'lik kısmı Tayvanlı firmalara ait. Onların öngörüleri bu hazirandan itibaren artık otomotivin ihtiyaçlarını karşılayacakları yönünde. Ama biz 2022 sonuna kadar bu problemin devam edeceğini öngörüyoruz."

Sektörde krizin çözülmesiyle otomotiv üretiminin yeninden hareketlenmesi bekleniyor.