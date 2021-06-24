Swap görüşmeleri, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bankacılarla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden gündemde.

Kavcıoğlu rezervlerin güçlendirilmesi hedefine sıkı sıkıya bağlı olunduğunun altını çizdi.

Swap yani takas olarak bilinen para değişimi, Merkez Bankalarının elindeki önemli enstrümanlardan biri.

Bu sayede likiditeye ulaşmak kolaylaşıyor. Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlıyor.

"Merkez Bankası'nın rezervlerine olumlu katkı sağlıyor"

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, "Merkez Bankası açısından bakıldığından hem brüt rezervlere hem de net rezervlere olumlu yönde katkı sağlamış oluyor. Yerel paralar ticareti teşvik etmek yatırım olanaklarını sağlamak ve dış ticarette finansman noktasında yararlanmak olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Dört ülkenin merkez bankaları ile görüşmeler sürüyor. İkisi ile önemli bir noktaya gelindi.

"Güney Kore, Rusya, İngiltere ve Malezya gibi görüşmeler sürüyor"

Dr. Rahmi İncekara "Güney Kore, Rusya, İngiltere ve Malezya gibi ülkelerle swap görüşmeleri mevcut. Azerbaycan ile anlaşmanın oldukça yakın olduğuna dair açıklamalar geliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin şu an Katar ve Çin ile swap anlaşmaları mevcut. Çin ile swap anlaşması, 46 milyar lira ve 35 milyar Çin Yuan'ına ulaştı.

Katar ile 15 milyar dolar tutarındaki swap anlaşmasının artırılmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.