Operanın en önemli dramatik eserlerinden. 'Tosca' operası, ünlü İtalyan besteci Puccini tarafından bestelendi.

Bu klasik eser Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, "Pandemiden sonra ilk büyük opera Ankara Operası'nda sergilenecek Tosca. Şimdi tam kapsamlı olarak bir grand operayı sahneliyoruz" diyor.

'Tosca' operası için provalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk 2 temsil 26 ve 27 Nisan'da ATO Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Eseri, Türkiye'de Tosca'yı ilk kez seslendiren Semiha Berksoy'un kızı rejisör Zeliha Berksoy sahneye taşıyor.

Eserde Mario Cavarodossi karakterini, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan seslendiriyor.

Tosca operası, sezon sonuna kadar Ankara Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.