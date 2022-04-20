Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 1371'de inşa ettirilen Latifiye Camii'nin yanında bulunan yaklaşık 40 yıllık betonarme binanın yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin balyozlarla yaptıkları yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, daha sonra şehrin mimari dokusuna kavuşması için sit alanında yıkılması planlanan betonarme yapıları inceledi.

Geçen hafta tarihi Latifiye Camii'nin önünde duran 4 katlı betonarme binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini, bugün de aynı bölgede bir binanın daha yıkımını başlattıklarını anlatan Demirtaş, kaçak yapıları, betonarme binaları temizleyerek Mardin'in siluetini ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

90 betonarme yapı yıkıldı

Kurul tarafından yıkımı kararı alınan 240 binanın yıkımını kısa sürede gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yıkım işlerimiz iyi gidiyor. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Bugüne kadar yaklaşık 90 binanın yıkımını gerçekleştirdik. 240 binanın yıkılmasıyla birlikte tamamı bitmiş olmuyor. Binin üzerinde daha yıkılması gereken binanın olduğunu düşünüyoruz. Ama çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan kamulaştırma işlemleri bir taraftan itfa hakları devam ediyor. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok hızlı bir şekilde bu işleri sürdürüyoruz. Tarihi Mardin'de bulunan tüm kaçak yapıları ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz şu an 240 betonarme binanın yıkımı. Yaklaşık bin binanın daha yıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların tamamını yıkmayı hedefliyoruz."