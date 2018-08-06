Doğal güzellikleriyle Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Bitlis Tatvan'da bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, Akdeniz ve Ege bölgesini aratmayan sahilleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

13 kilometrekarelik yüz ölçümü ve 2 bin 250 rakımıyla Nemrut Krater Gölü, buz mağarası, buhar bacası, sıcak ve soğuk gölleri, doğal güzellikleriyle tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'nde “Mükemmeliyet Ödülü” alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü’nün dünyanın birçok yerinden turisti cezbettiğini söyledi.

Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü'nün Akdeniz ve Ege sahillerini aratmadığını, insanların artık yüksek rakımlı bölgede doğayla iç içe yüzme keyfi yaptığını anlatan Gencan, şöyle konuştu:

"Buradaki doğal ve tarihi güzelliklerden dolayı oldukça fazla ziyaretçi geliyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere batı illerindeki büyük şirketler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine geziler düzenliyor. Bölgeye huzur ve güven gelince insanların düşüncesi de değişti. Her geçen gün bölgemizde ziyaretçi sayısı artıyor. Buraya gelenler hem tatil yapıyor hem de tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görme imkanı buluyor.”

"Burada doğa ile baş başasınız"

Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden Mihraç Kulu, Nemrut Krater Gölü'ne daha önce de geldiğini ancak ilk kez gördüğü bazı bölümlerini çok beğendiğini söyledi.

Her gelişinde gölün ayrı bir bölgesini gezdiğinden bahseden Kulu, "Hafta sonu olmasından dolayı şu an çok kalabalık. Batı illerinden ve hatta yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi var. O kadar yoğunluk var ki, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Burada doğa ile baş başasınız. Buranın keşfedilecek çok yerleri olduğunu düşünüyorum. Gizemli bir yer ve burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: AA