Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da su kuyusu ve künkler bulundu
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır Şehzadeler Konağı'nda başlatılan restorasyon çalışmalarında su kuyusu ve künkler ortaya çıkarıldı.
Türk edebiyatının "7 Güzel Adam"ından biri olarak sayılan, kısa süre önce vefat eden Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'un adının verileceği Şehzadeler Konağı'nda çalışmalar devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Konaktaki müze denetiminde ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, su künkleri ve 3 ayrı noktada su kuyusu ile yapıya ait olduğu düşünülen duvar izleri ortaya çıkarıldı.
Kazıda ortaya çıkarılan ve 16'ıncı yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kalıntılar, gerekli çalışmaların ardından sergilenecek.
Etiketler: Diyarbakır
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