Türk edebiyatının "7 Güzel Adam"ından biri olarak sayılan, kısa süre önce vefat eden Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'un adının verileceği Şehzadeler Konağı'nda çalışmalar devam ediyor.

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Konaktaki müze denetiminde ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, su künkleri ve 3 ayrı noktada su kuyusu ile yapıya ait olduğu düşünülen duvar izleri ortaya çıkarıldı.

Kazıda ortaya çıkarılan ve 16'ıncı yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kalıntılar, gerekli çalışmaların ardından sergilenecek.