Dalyan'da 2 bin 400 yıllık kaya mezarları içine oyulduğu dağdan bağımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Kallar ve önemli insanlar için mümkün olduğunca yüksek yerlere yapılan kaya mezarları, Kaunosluların gömme geleneğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Tapınak cepheli mezarlar, kaya mezarları arasında en önemli grubu oluşturuyor.

Kaunos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, yaklaşık 10 yıl önce Prof. Dr. Cengiz Işık tarafından hazırlanan, kaya mezarlarındaki yıpranmayı durdurma, kayaç yapısından kaynaklanan bozulmaları önlemeye yönelik projenin çeşitli nedenlerle hayata geçirilemediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl projeyi uygulamaya almak için tekrar çalışma başlattıklarını anlatan Çörtük, "Yaklaşık 14 farklı üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bunun içerisinde arkeologlar, jeologlar, arkeojeoloji ve koruma uzmanları, kimyager, mimar, nanoteknoloji uzmanlarının yanı sıra çok sayıda uzman hocamız yer alıyor" dedi.

"Yıpranmasını engellemiş olacağız"

Projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün destek vereceğinden bahseden Ufuk Çörtük, hazırlanan rapora göre bakanlıktan gelecek destekle çalışmayı hayata geçireceklerini söyledi.

Doç. Dr. Çörtük, projede yer alan uzmanlarla öncelikle bozulma mekanizmalarının tespitinin yapılacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir Ar-Ge çalışması olan projeyle, öncelikle kaya mezarlarının yıpranmasına nelerin sebep olduğu belirlenecek. Bunları belirledikten sonra o kayaç yapısına özgü, kayaç yapısını koruyacak nanoteknolojik bir ürün üretilecek. Bunu da yapacak bir ekibimiz var. Geliştirilen ürün ilk etapta kaya mezarlarında pilot bir noktada uygulanacak ve bir yıl gözlemlenecek. Elde edilen verilerle, kaya mezarlarının daha fazla yok olmasını ve yıpranmasını engellemiş olacağız."